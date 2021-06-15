«الزراعة»: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السبع أعوام الماضية في مجال الثروة السمكية بمناطق غليون وشرق التفريعة والديبة بالإضافة إلى التوسع في الاستزراع السمكي ساهمت في تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتحقيق فائض للتصدير.

وأوضح الوزير أنه بفضل تلك المشروعات أصبحت مصر الأولى أفريقياً والسادس عالمياً في مجال الاستزراع السمكي في المياه العذبة والثالث عالميا في إنتاج البلطي النيلي، لافتا إلى إعداد خطة تنفيذية لتنمية الثروة السمكية تعتمد بشكل رئيسي على إنشاء قاعدة بيانات وحصر للمزارع السمكية والمستأجرين والمديونيات المستحقة للدولة ثم تحصيلها.

وأكد أنه تم إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات الشمالية وبحيرة قارون والذي يتم تنفيذه بالتنسيق من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويتمثل في تطهير البحيرات وإزالة التعديات، مؤكداً أن بحيرة المنزلة عادت إلى وضعها الطبيعي وأصبحت غنية بالأسماك عالية القيمة الغذائية مثل الدنيس والقاروس والجمبري، وكذلك بحيرة البردويل وجارٍ استكمال مراحل التطوير لبحيرات البرلس وديروط وقارون.

من جانبه، قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، إن مصر تنتج أكثر من 2 مليون طن أسماك وتصدر 35 ألف طن سنوياً، وتستورد 400 ألف طن من بعض الأسماك غير المتوفرة لدينا مثل المدخنة والمملحة، لصالح بعض الفنادق والأجانب، متوقعاً أن يصل الإنتاج إلى 2.5 مليون طن بحلول عام 2025.

ولفت إلى أن المرحلة الحالية شهدت أيضا التوسع في الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية، حيث تمت موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على طرح 21 موقعا للأقفاص منها 9 مواقع في البحر الأحمر و12 موقعا في البحر المتوسط للمستثمرين وجارٍ الانتهاء من إجراءات الطرح.