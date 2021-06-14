تصيبك بـ«صداع الآيس كريم».. طبيبة تحذر من تناول المثلجات في الحرارة المرتفعة

قالت الدكتورة إيمان عبد الله، أخصائي التغذية والصحة العامة، إن تناول الآيس الكريم والمثلجات في الأيام التي تكون فيها درجات الحرارة المرتفعة، خاصة إذا كان الشخص في حالة تعرق، هو أمر غير صحي، مطالبة بعدم تناول المثلجات على معدة خالية أو بعد الطعام مباشرة.

وأضافت «عبد الله»، خلال مداخلة عبر برنامج «زوم» في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الإثنين، أنه يجب تناول المثلجات على عدة مرات من أجل عدم إحداث ضرر في اللثة والأسنان.

وأوضحت أخصائي التغذية والصحة العامة، أن المثلجات تقلل فرص التخلص من الفضلات وتؤدي لتقلص شديد وإمساك قد يمتد لأيام طويلة، لافتا إلى أن تناول المثلجات بعد الطعام يقلل من التخلص من الدهون في الجسم ويؤدي إلى التهاب في الأمعاء والحلق.

ونصحت إخصائي التغذية والصحة العامة، عدم السماح للأطفال أو الكبار، بشرب مياه باردة بعد صعودهم مباشرة من السلم أو ممارسة الرياضة، لأن هذه يؤذي الجسم ويسبب ما يعرف بـ«صداع الآيس كريم» الذي يصيب الشخص بشكل لحظي وقد يمتد لساعة أو ساعتين ثم ينتهي، مطالبة بتناول المياه الفاترة عقب ممارسة الرياضة مباشرة.

وطالبت، الأشخاص بزيادة شرب المياه في فصل الصيف لأن معدل التعرق أعلى وكذلك فقد المياه.

وأشارت أخصائي التغذية والصحة العامة، إلى أنه يستحب تناول الفاكهة في الصباح لأن معدلات الحرق أعلى، ولكن لا يوجد مانع من تناول الفاكهة في المساء شريطة ألا ينام الشخص بعد أكل الطعام مباشرة لأن ذلك يؤدي إلى وجود «الكرش».

وبيّنت أخصائي التغذية والصحة العامة أن قلة شرب المياه تؤدي إلى قلة التركيز والصداع والزغللة في العين.