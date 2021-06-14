ممثل أمريكي بنكهة مصرية.. «تعلم اللهجة وبيطبخ كشري وملوخية»

كشف الممثل الأمريكي براين ويلز، تفاصيل تعلمه اللهجة المصرية، قائلًا: إنه يُحب التواصل مع الكثير من المصريين على السوشيال ميديا، بل ويّطلب منهم معرفة بعض الكلمات باللهجة المصرية، فضلًا عن نشر فيديوهات تضم حديثه باللهجة المصرية، مؤكدًا أن تعلم اللغة العربية صعب، لكن اللهجة المصرية أسهل كثيرًا من غيرها من اللهجات العربية الأخرى.

وأضاف «ويلز»، خلال مداخلة عبر برنامج «زوم» في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الإثنين، أن اللهجة المصرية مفهومة في مختلف الدول العربية وليس مصر فقط، ما شجعه على تعلمها، ودفعه للحديث مع المصريين عبر التطبيقات المنتشرة على الإنترنت، وأنه تعلم هذه اللهجة ليكون أكثر قدرة على التمثيل في مصر، والعالم العربي في المستقبل.

وأشار الممثل الأمريكي براين ويلز، إلى استطاعته التحدث بـ 5 لغات، هي «العربية، الصينية، الفرنسية، والإسبانية»، بجانب لغته الإنجليزية، مؤكدا أن اللغة الصينية أصعب من العربية، وأنه يحب التحدث باللهجة المصرية، لأنها أسهل من اللغة الفصحى، لكنه سيعمل على دراسة النحو بشكل أعمق خلال الفترة المقبلة.

وتابع «ويلز» بأنه تعلم طبخ الملوخية والكشري وكثير من الأكلات: «بس الملوخية طلع طعمها وحش، واتعلمت أعمل طعمية، وبنتي حبت أكل الكشري، لكن الملوخية معجبتهاش، وعملت قطايف في رمضان اللي فات، وكنت مبسوط أوي بكده، وفي ناس بأمريكا بتحب الفيديوهات اللي أنا بعملها باللغة العربية».