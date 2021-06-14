طريقة استخراج وثيقة زواج من البريد المصري والأوراق المطلوبة

تقدم هيئة البريد المصري خدمة الحصول على عدد من إصدارات مصلحة الأحوال المدنية مثل وثيقة الزواج أوالطلاق وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، طريقة استخراج وثيقة زواج أو طلاق من البريد المصري والمستندات المطلوبة، وذلك وفق الموقع الرسمي لـ هيئة البريد على النحو التالي:

طريقة استخراج وثيقة زواج من البريد المصري

يمكن الحصول على الخدمة في نطاق واسع من المكاتب البريدية للتيسير على المواطنين، من خلال تسجيل بيانات العميل آليا متضمنة الرقم القومي على قواعد بيانات البريد المصري، ويتم تحصيل رسوم الخدمة آليًا واستخراج إيصال متضمنًا بيانات العميل والمعاملة، وبعدها يتم إصدار رقم باركود ببيانات العميل، ليتمكن المواطن من تتبع حالة الطلب على الموقع الإلكتروني للبريد المصري.

ويمكن استلام الإصدارت بمكاتب البريد، عن طريق إرسال رسالة نصية للعميل لطلب التوجه لمكتب البريد لاستلام الإصدار، كما يمكن استلام الإصدرات بمحلات الإقامة بخدمة البريد السريع، وأيضًا يمكن التعرف على حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض من خلال الرسائل النصية، واسترداد رسوم الخدمة في حالة رفض الأحوال المدنية لطلب العميل لعدم تطبيق الشروط و الأحكام.

المستندات المطلوبة لـ استخراج وثيقة زواج من البريد المصري

ويمكن استخراج الوثيقة في حال توفير البيانات التالية:

- الرقم القومي للمستفيد.

- الرقم القومي للعميل طالب الخدمة.

- علاقة طالب الخدمة بالمستفيد.

- اسم الزوج.

- اسم الزوجة.

-اسم الأم للمستفيد.

يذكر، أن هيئة البريد تتيح أيضًا استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد أو الوفاة والقيد العائلي بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية، علمًا بأنه يمكن استخراج الإصدار الثاني من وثيقة شهادة الميلاد وليس الأول، وذلك مع توافر بيانات الرقم القومي للعميل طالب الخدمة، الرقم القومي للمستفيد، علاقة العميل طالب الخدمة بالمستفيد، اسم أم المستفيد.