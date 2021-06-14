وزير المالية: استيراد أنبوبة البوتاجاز الواحدة يكلف الدولة 200 جنيه

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطنين، وتمثل نظرة لمستقبل مصر، فضلا عن كونها تتصدى للتضخم، موضحًا أن موازنة الجمهورية الجديدة، ستوفر الدعم الكامل للمشروعات القومية، وهدفها في المقام الأول، تحسين أحوال المواطن المعيشية، مشيرا إلى أن هدف الدولة، توصيل الغاز الطبيعي لكل موقع وبيت في مصر.

وأضاف «معيط»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن استيراد أنبوبة البوتاجاز يصل لـ200 جنيه، كما أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية»، تبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه.

وأردف وزير المالية، أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6% لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

وكان وزير المالية قد ذكرخلال جلسة مجلس النواب، أثناء اعتماد الموازنة الجديدة، أن موازنة العام المالي الجديد، يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور، وتعويضات العاملين إلى 361 مليار جنيه، بنسبة 11.4% عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي، للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.