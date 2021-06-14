رئيس قطاع الحوكمة بتنظيم الاتصالات: توفير خدمة الشكاوى بالإشارة حق لذوي الهمم

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز تبنى استراتيجية خاصة بحقوق المستخدم، ومن أجل اكتمالها استهدف القانون ذوي الهمم، وفقا للقانون الصادر في عام 2018، الخاص بذوي الهمم، الذي يلتزم بتوجه لهم مختلف الخدمات، من بينها خدمة الإنترنت المجانية لهم، وتخفيض قيمة الخطوط، وكذلك إطلاق خدمة جديدة لتقديم الشكاوى من خلال لغة الإشارة، حيث جرى توفير أيقونة عبر موقع وزارة الاتصالات مخصصة لذوي الهمم.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن الوزارة وفرت هذه الخدمة، بعد أن أصبح الإنترنت والإتصالات أمر ضروري لكل الفئات، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في دمج ذوي الهمم ضمن الرقمنة التي تسعى الدولة لتطبيقها في الفترة الحالية خاصة بعد ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتابع رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات: «دول إخواتنا في المجتمع وإحنا بنحاول نوفر لهم الخدمات بشكل أسهل لأن ده حقهم علينا وبدأنا بخدمة توفير باقة إنترنت مجانية في عيد الفطر اللي فات وكمان نزلنا بنصف ثمنها ليهم وممكن كمان يحولوا أرقام بنفس الخط، كل ده خدمات بنوفرها لذوي الهمم اللي هما قطاع هام في المجتمع المصري ولهم حقوق مختلفة مكنتش متوفر في سنين فاتت».