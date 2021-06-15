الملا يبحث مع وفد «إيمرسون» العالمية تطبيق التحول الرقمي بمشروعات البترول

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من شركة «إيمرسون» العالمية ضم فيديا رامناث رئيسة الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون بين قطاع البترول والشركة العالمية في تطبيق منظومة التحول الرقمي والحلول التكنولوجية المتطورة لإدارة العمليات بالمشروعات البترولية.

وأكّد الملا، خلال اللقاء، أن قطاع البترول مهتم بالإسراع في تطبيق التحول الرقمي والاستفادة من التطور التكنولوجي في تحقيق أهداف مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لزيادة الكفاءة والفاعلية في الأداء وسرعة الانجاز بالتوازي مع خفض النفقات.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة عالمياً في توفير حلول تكنولوجية لكفاءة التشغيل والتحكم الآلى بالمشروعات والتي لشركة إيمرسون خبرات واسعة فيها خاصة بصناعة البترول والغاز ، مشيراً إلى أن الفرص مهيأة لنجاح هذا التعاون مع وجود أنشطة متنوعة بصناعة البترول المصرية وكفاءات قادرة علي مواكبة التطور التكنولوجي السريع في مجالات الصناعة.

وتمّ خلال اللقاء استعراض امكانيات الشركة وخبراتها في مصر وجهودها الحالية في عدد من الأنشطة تشمل مشروعات مستودعات التخزين ومحطات الوقود، كما تمّ بحث المجالات المقترحة للتعاون بين الجانبين في اطار خطط التحول الرقمي وتحديث انظمة السلامة وإقامة المشروعات البترولية الجديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتخزين.

ومن جهتها، أكّدت رئيسة شركة إيمرسون اعتزاز شركتها بالعمل في مصر منذ ما يقرب من 10 سنوات، وأن مصر تشهد حالياً خطوات جادة للتحول الرقمي، مضيفة أنَّ الشركة تولى أهمية كبيرة لقطاع البترول والغاز.

حضر اللقاء أسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفني والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.