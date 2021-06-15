محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق «أسيوط - ساحل سليم الزراعي»

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال إعادة رصف طريق «أسيوط - ساحل سليم الزراعي»، والذي تنفذه الهيئة القومية للطرق والكباري باستخدام أحدث المعدات الخاصة بإعادة تدوير الأسفلت، وذلك في إطار جولاته المكثفة لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية، لتسهيل الحركة المرورية، والتيسير على المواطنين، وذلك ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

رافقه خلال الجولة المهندس مصطفى مسعود، نائب مدير المنطقة السابعة بالهيئة العامة للطرق والكباري، وأسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.

وتفقد المحافظ أعمال إعادة رصف طريق «أسيوط - ساحل سليم الزراعي بحري كمين المطمر»، وذلك باستخدام أحدث المعدات الخاصة بإعادة تدوير الأسفلت وترميم الطرق باستخدام الأسمنت، وذلك تحت إشراف وتنفيذ الهيئة القومية للطرق والكباري، مشددًا على أهمية إنجاز أعمال الرصف، وفقًا لمعايير الجودة لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، مشيدًا بالأعمال التي تم تنفيذها بالطريق عن طريق شركة النيل العامة لإنشاء الطرق.

ووجه محافظ أسيوط الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللحكومة ولوزير النقل الفريق كامل الوزير، على تنفيذ أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة والاهتمام بتنمية الصعيد، وخاصة محافظة أسيوط وإنشاء شرايين التنمية في مختلف أنحاء المحافظة وربطها بالمحافظات الأخرى بشبكة جيدة من الطرق، كما أشاد بالشركات المنفذة للمشروعات لمراعاة المواصفات والاشتراطات الفنية للأعمال وباستخدام أحدث المعدات.

وقال محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية، إن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حاليًا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة، حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020/2021 ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ حرصه الشديد على متابعة كافة المشروعات التي تتم على أرض الواقع بنطاق المحافظة ميدانيًا للوقوف على نسب التنفيذ، مشيرًا إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، بالتنسيق مع هيئة الطرق مع التنبيه على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس، لافتًا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم، وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية.