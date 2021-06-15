إخلاء سبيل عبدالمنعم أبو الفتوح وأسامة نصر في قضية «التنظيم الدولي للإخوان»

أخلت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، سراح كل من عبدالمنعم أبوالفتوح، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية السابق، وأمين عام اتحاد الأطباء العرب، وأسامة نصر عضو مكتب الإرشاد، وسبعة آخرين، وأخلت نيابة أمن الدولة سراحهم بعد ساعة من صدور القرار، في القضية رقم 1781 لسنة 2019.

ولكن لا زالوا محبوسين على ذمة قضية رقم 440 لسنة 2019.

وقضى أبوالفتوح ورفاقه نحو 5 أشهر في السجن على خلفية القضية رقم 404 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا باسم قضية «التنظيم الدولى للإخوان»، والتي شهدت اتهام أبوالفتوح و22 آخرين من قيادات الإخوان بغسل الأموال وتلقى أموال من الخارج، والانضمام لجماعة محظورة.

وقال مصدر قضائي رسمي إن القضية لم تنته بعد، وإخلاء أبوالفتوح على ذمتها، ولا يزال هناك 5 متهمين محبوسين على ذمتها، وتجرى نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامى العام الأول التحقيقات معهم بشأن التهم المنسوبة إليهم، لكن مصادر تابعة لجماعة الإخوان قالت: «إن أبوالفتوح كان آخر المحبوسين في القضية».