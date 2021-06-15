بدء قبول طلبات التدريب الفندقي بسوهاج: تدريب مجاني وتأمين وبدل

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، بدء تلقي طلبات راغبي التدريب الفندقي مجانا لأول مرة بصعيد مصر للشباب والفتيات اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وحتى 25 يونيو الجاري، وذلك علي أعمال الطهي والمطبخ، والمعجنات والمخبوزات، والتحضير والمشروبات والاستقبال Respthion، وخدمة الغرف والمغسلة والكي، وذلك بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوي العاملة بسوهاج.

وقال وزير القوى العاملة، إنَّ ذلك يأتي في إطار التعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP وفندق الهيلتون بالأقصر ، مشيرا إلى أن مدة الدورة 6 أسابيع، 4 أسابيع بالمركز، وأسبوعان بفندق هيلتون الأقصر.

ومن جهته، أشار الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية، إلى أنَّه يشترط في المتقدم الحصول على مؤهل عالي أو متوسط، وأن يكون حسن المظهر، ويجتياز المقابلة الشخصية، والسن لا يزيد على 30 سنة.

وأوضح أنَّ الطلبات تقدم بمقر ديوان المديرية - شارع أسيوط سوهاج، مرفقًا بها السيرة الذاتية، وصورتين من المؤهل الدراسي، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض، وصورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد (كعب عمل).

وكشف مدير المديرية عن المميزات التي يحصل عليها المتدرب وتشمل حصوله علي شهادة معتمدة ومختومة بإتمام الدورة من مديرية القوي العاملة، وبرنامج الأغذية العالمي وفندق الهيلتون بالأقصر، فضلا عن شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا تسمح للمتدرب بتغيير المهنة ببطاقة الرقم القومي وجواز السفر ، وبدل نقدي يومي 40 جنيها لكل متدرب تصرف في نهاية الأربع أسابيع الأولى مع بريك كافيه طوال التدريب، إضافة إلى تكاليف الإقامة والانتقالات والوجبات بفندق الهيلتون لمدة أسبوعين مجانا، وتأمين ضد إصابات العم، وزي موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، ويحصل الإثنين الأوائل على فرصتي عمل بفندق الهيلتون بالأقصر، والأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

يُذكر أنَّ هذا التدريب نتاج التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعها وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في القاهرة، ومنها التعاون في مجالات رعاية القوي العاملة والتدريب المهني والتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب والنساء ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتمكين للمرأة.