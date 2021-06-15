رسميا.. Vivo العالمية تطرح أحدث هواتفها الذكية بمصر

أعلنت مجموعة VIVO العالمية، طرح منتجها الجديد من الهواتف الذكية «V21» و«V21e» رسمياً بمصر، ليتاح الهاتف في الأسواق المصرية بداية من 22 يونيو الجاري، حيث أفادت الشركة في مؤتمر صحفي، إن الشركة العالمية المتواجدة في 40 دولة حول العالم، حققت مبيعات بنحو 111 مليون وحدة جعلتها الخامسة عالمياً والثانية في الصين، بإجمالي عملاء 400 مليون مستخدم.

ضخ استثمارات جديدة في مصر

وقال ألكس جان، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال المؤتمر الصحفي، عبر تطبيق «زووم»، إن العالم تأثر بجائحة كورونا، وفي طريقه حالياً للتعافي، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس سريعا على سوق الهواتف الذكية.

وردا على سؤال لـ«الوطن» فى المؤتمر الصحفى، قال ألكس جان: «إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة في مصر، تصل عالميا إلى 30 مليار دولار خلال 3 سنوات، ونتطلع للتصنيع في مصر الفترة المقبلة».

من جهتها، قالت وفية البدري، مدير اتصالات VIVO، إن الشركة تعتزم ضخ 80% زيادة في استثماراتها بالسوق المصري، باعتباره سوقاً واعداً، مع العمل على خلق من 3 إلى 5 آلاف وظيفة جديدة، موضحة أن الشركة التي كانت راعي كأس العالم روسيا 2018 وeuro 2020، تخطط لتطوير منتجاتها عبر 10 مراكز بحثية في عدة دول.

الطرح خلال يونيو ويوليو

بينما قال سعيد مدحت، مدير مبيعات الشركة في مصر، إن الهاتفين الجديدين «V21» و«V21e»، سيطرحان رسميا يونيو ويوليو 2021، مشيراً إلى أن سُمك الهاتف «V21» هو 7.9 ملليمتر، وبطارية سعة 4000 ملي أمبير.

وتستعرض «الوطن» أبرز مواصفات الهاتف «V21»:

- كاميرا أساسية 64 ميجا بكسل

- كاميرا أمامية مدعومة بنظام Ois

- خفض الضوء الأزرق

- شاشة 6.4 إنش

- بطارية 4000 ملي أمبير

- سمك 7.9 مليمتر.

يذكر أن شركة «فيفو» لتكنولوجيا الاتصالات، هي شركة تقنية صينية مملوكة لـ«بي بي كي إليكترونيكس» المتخصصة فى صناعة الهواتف الذكية وملحقات الهواتف والبرامج وخدمات الإنترنت، إلى جانب كل من أوبو وريلمي وون بلس، وقد تأسست عام 2009 في مدينة دونغ غوان الصينية، وتعتبر لاعبا رئيسيا في سوق الهواتف الأسيوي.