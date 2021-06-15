أمريكا تحظر استيراد الكلاب من مصر.. ومصدر بـ«الزراعة»: لم يصلنا القرار

أعلن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها حظر استيراد الكلاب من 113 دولة، بينها مصر، وذلك خلال الستة أشهر المقبلة، بسبب ما وصفه من مخاوف داء الكلب، وشمل الحظر كل أصناف الكلاب بما فيها كلاب الدعم العاطفي، وأي دولة تشير البيانات الى انتشار داء الكلب بها.

وقال بيان صادر عن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض، إن الإعلان يأتي وسط قفزة في استيراد الكلاب داخل الولايات الأمريكية، وارتبطت بزيادة تبني الكلاب طوال فترة وباء كورونا، والتي اتضح أن مئات منها لديها شهادات مزورة بخلوها من داء الكلب.

وأوضح البيان، أن هذا الإجراء مهم لضمان صحة الكلاب المستوردة إلى الولايات المتحدة وسلامتها، ولحماية الصحة العامة من إعادة إدخال أنواع مختلفة من فيروس داء الكلب،

يذكر أن الولايات المتحدة تستورد حوالي مليون كلب كل عام، وتمثل الكلاب التي تجلب إليها من الدول التي تعد الآن عالية المخاطر، حوالي 6 في المئة من هذا العدد، وينتشر داء الكلب في جميع أنحاء العالم ويقتل 59000 شخص سنوياً، ويكون داء الكلب غالباً قاتلاً بمجرد بدء ظهور الأعراض على الشخص المصاب.

وخلال عام 2020، وجد مركز السيطرة على الأمراض أكثر من 450 كلباً وصلت إلى الولايات المتحدة بشهادات مزيفة، وأضافت أن بعض أصحاب الحيوانات الأليفة، وغيرهم من محبي الحيوانات، قد يمنحون، على أساس محدود للغاية، استثناءات من هذا الحظر، إن حصلوا على موافقة مكتوبة من مراكز السيطرة على الأمراض قبل 30 يوما على الأقل من دخول الكلاب المعتزم إلى الولايات المتحدة.

وقال مصدر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لم ترد حتى الآن أي مخاطبات رسمية بهذا الشأن من الجانب الأمريكي، مؤكداً التزام مصر بمكافحة مرض السعار، وأن إجراءات السيطرة على المرض بمصر تتمثل في تحصين الحيوانات الأليفة المملوكة للأفراد، وتحصين الحيوانات المعقورة وجميع الحيوانات المخالطة لها مع وضعها تحت الحجر البيطرى لتقديم الرعاية البيطرية اللازمة لها.

وتابع بأن صادرات مصر من الكلاب عالمياً لا تزيد عن 2000 كلب وهي من أنواع شبرد، وولف، وبول دوج، والولو، وهي لهواة التربية المنزلية ولا تزيد نسبة الولايات المتحدة منها عن 15%، مؤكداً تحصين ما يقرب من 30 ألف حيوان بلقاح السعار العام الماضي.