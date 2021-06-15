البورصة تغلق اليوم على «تراجعات جماعية»

اختتمت مؤشرات بورصة مصر تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجعات جماعية، حيث أغلق المؤشر الرئيسي منخفضاً بأكثر من 0.4%، مع عمليات بيع محلية، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.1%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2243.24 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 100متساوي الأوزان الجديد» بنسبة1.7%، لينهي التعاملات عند مستوى 3166.48 نقطة.

وهبط المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 1.94%، مغلقا الجلسة عند 2183.58 نقطة، بينما بلغت قيم التداولات 2.9 مليار جنيه، من خلال التداول على 468.5 مليون سهم، من خلال تنفيذ 46.711 ألف صفقة.

وتم التداول على 190 سهما خلال جلسة اليوم، حيث ارتفع 33 سهما، فيما انخفض 123 سهما، واستقرت 34 سهما دون تغيير، وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، فقد تصدر سهم «الحديد والصلب للمناجم والمحاجر» على رأس الارتفاعات بنسبة 9.8% ليبلغ مستوى 2.75 جنيه، تلاه سهم «وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي» بنسبة 9.32% عند سعر 68.74 جنيه، ليحل بالمركز الثالث سهم «ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية» مرتفعا بنحو 9.25%، بالغا مستوى 25.99 جنيه.

وجاء سهم «بلتون المالية القابضة» الأكثر انخفاضا، بنسبة 8.2% ليتراجع عند سعر 3.47 جنيه، تلاه سهم «أجواء للصناعات الغذائية - مصر» بنسبة 7.72% عند مستوى 27.5 جنيه، وحل ثالثا سهم «الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى» بنسبة 6.5% متراجعا عند مستوى 0.57 جنيه.

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، فقد اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء بصافي 99.62 مليون جنيه للعرب و92.12 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي 959.96 مليون جنيه.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم مرتفعا عند مستوى 631.3 مليار جنيه، بخسائر 3.7 مليار جنيه.