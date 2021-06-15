«سعفان» يتابع حادث اقتحام سيارة لمحل أقمشة يعمل به مصري بالكويت

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، بمتابعة حادث تعرض المواطن المصري «عبدالنبي دشناوي محمد محمود» الذي يعمل في مول أقمشة في الكويت لحادث، حيث قامت سيارة يقودها شاب من جنسية آسيوية باقتحام المحل ما أحدث تلفيات جسيمة بالمحل وبعض الإصابات السطحية للمواطن الذى يعمل بائعا داخل مول العالمية بمحافظة الجهراء.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير يطمئن على حالة المواطن المصري وتم إبلاغه تمنياتنا له بالشفاء العاجل من الإصابات السطحية التى تعرض لها.

وقال «سعد الدين»: إن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس المكتب العمالي بالكويت، أشار فيه إلى أنه تم الحصول على بيانات المصري المصاب، ويدعى «عبد النبي دشناوي محمد محمود» ويعمل في مول العالمية في الكويت منذ ما يقرب من 35 عاما، وتم التواصل مع ابن أخيه «شريف عبدالخالق الدشناوي» واطمئن عليه وهو بصحة جيدة الآن.

وأشار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إلى أنه على الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث وتم تحرير محضر بالحادث تحت رقم 84/2021 مرور الجهراء، وتحفظت الشرطة على قائد السيارة وهو هندي الجنسية ويخضع للتحقيق الآن للتعرف على أسباب وملابسات الحادث والوقوف على ما إذا كان بالخطأ أم متعمدا.

ومن جانبه قال المواطن المصري «عبد النبى دشناوي» إنه توجد لديه شكوك بأن الحادث مدبر أو بدافع الانتقام.