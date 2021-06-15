حملات لرفع الإشغالات ومتابعة إجراءات مجابهة كورونا بدسوق

شهدت مدينة وقرى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة لرفع الاشغالات وأعمال النظافة، ومكافحة الحشرات الطائرة، وإصلاح أخطار ومشاكل الصرف الصحي، إضافة إلى حملات على المقاهي والمطاعم، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ووقف أعمال مخالفات البناء، وذلك بناءً على بتوجيهات المحافظ، اللواء جمال نور الدين، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وتابعت رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع المهندس هاني البسيوني، مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس نعمان أبو زور، رئيس شبكة الصرف الصحي بدسوق، إصلاح أخطار ومشاكل الصرف الصحي بالمدينة، بالإضافة إلى أعمال التطهير للخطوط بأماكن متفرقة، منها أخطار شبكة الصرف الصحي بمناطق كوبري المدير، وطريق السلخانة، ودحروج، وشارع محمد الهابط، وشارع 6 أكتوبر، والحضانة، ودوران فوه، وشارع مصنع الصعيدي أمام الميزان، وشارع جامع أبو العز عند حلواني بندق، ومازال العمل مستمراً.

كما أشرفت رئيس مركز ومدينة دسوق على حملة النظافة لرفع كفاءة المنظومة ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع الأتربة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضي الفضاء، من خلال ورديات العمل الثلاثة، ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة بالشوارع.

كما تابعت «ماضي» استمرار عمل حملة لمكافحة الحشرات الطائرة بالمدينة، وتفعيل الرش، تنسيقاً مع وحدة الملاريا بدسوق، برئاسة المهندس عبده عبد المحسن، وفريق العمل المعاون، وأعمال حملة مكافحة الحشرات الطائرة بالمدينة، ورش منطقة دحروج، ومستشفى الفليج، ومساكن بنك الإسكان، وطريق قلين المطحن، ومدرسة الشهيد الصيحي، ومستشفى أجيال بمنطقة الاستاد، وتقسيم رجب مساكن المرور، ومساكن مكة موقف الأرياف والسلخانة، وحي شمال، بالإضافة إلى رش وتطهير مكاينات الصراف الآلي.

ومن جانب آخر، أسفرت حملة لمجلس المدينة عن تشميع 2 مقهى لمخالفتها الإجراءات الاحترازية، ومصادرة 7 شيش، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما تم التصدي لعدد من مخالفات البناء بدائرة مركز دسوق، حيث تم وقف حالتي بناء مخالف، الأولى تشطيب واجهة بالطابق السادس لمبنى مخالف، وتم التحفظ على السقالة المعدنية، والثانية تشوين مواد بناء بالطابقين السادس والسابع، لعقار له ترخيص، وتم مصادرة مواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية مع الحالتين.

رفع الإشغالات بمدينة كفر الشيخ

وفي سياق متصل، شهدت مدينة كفر الشيخ حملة مكبرة لرفع الإشغالات، بالتعاون بين مجلس مدينة كفر الشيخ، وعدد من قيادات ورجال الشرطة بقسم أول كفر الشيخ، بحي غرب وشرق العاصمة، وخاصة بمنطقة المزلقان، لتسيير الحركة المرورية، وحركة مرور المواطنين، إضافة إلى بدء العمل بخط الطرد الخاص بقرية شنو، بعد العمل بمحطة دفرية، ويجري توصيل خط الطرد بعد توقفه لأكثر من 8 سنوات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وقال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إن قرية شنو شهدت بدء الأعمال بخط الطرد الخاص بقرية شنوبعد العمل بمحطة دفرية ،وجاري توصيل خط الطرد بعد توقفه لأكثر من 8 سنوات،مؤكداً أن حي شرق وغرب العاصمة شهدت حملة لرفعوازالة الاشغالات، ومنع التعديات على الشوارع ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نورالدين ، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف أنه أشرف على أعمال الرصف بشارع 21 بغرب مدينة كفر الشيخ، ومحور سعد زغلول، وتوصيل الكهرباء للأعمدة بمحور سعد زغلول، وتابع أعمال رفع كفاءة منطقة المدارس، مؤكداً أن منطقة المزلقان الأوسط شهدت حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، لتسيير الحركة المرورية، وحركة سير المواطنين.