50 دعوى قضائية من صيادلة الإسكندرية للمطالبة بتكليفهم

أعلن الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن بدء تحريك ما يقرب من 50 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بشأن تكليف الصيادلة خريجي دفعتي 2018 و2019، على أن يتم التقدم بباقي الدعاوى على التوالي.

250 توكيل قضائي لنقابة صيادلة الإسكندرية

وأوضح «الشافعي»، في بيان رسمي، أصدرته نقابة الصيادلة بالإسكندرية، قبل قليل، أنه تم عمل توكيلات قضائية للشؤون القانونية بالنقابة، لما يقرب من 250 صيدلياً من دفعتي 2018 و2019، لتحريك دعاوي قضائية للمطالبة بتكليفهم أسوة بزملائهم.

وأكد على استمرار نقابة صيادلة الإسكندرية في دعم الصيادلة خريجي دفعتي 2018 و2019، لافتاً إلى متابعة الموقف علي صعيد التفاوض لتنفيذ توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب إلى جانب التأكيد علي مطالبهم بتكليف كامل الدفعتين في المناقشات الحاليه بمجلس الشيوخ.

نقابة صيادلة الإسكندرية تتبنى الدفاع عن خريجي الدفعتين دون أتعاب محاماة

وشدد على تبني النقابه الدفاع عن الزملاء الراغبين في رفع دعاوي قضائية من الدفعتين دون اي اتعاب محاماه علي أن يقوم الزميل بسداد رسوم رفع القضية المقررة من المحكمه فقط مع بداية رفع الدعوى.

أوراق التوكيلات القانونية لصيادلة الإسكندرية

وتستمر النقابة في استلام التوكيلات من الصيادلة الراغبين في رفع الدعوي بمقر النقابة بسموحه مع الاوراق التالية:

1) توكيل عام قضايا

2) صورة من الرغبات

3) صورة من ترخيص مزاولة المهنة

4) صورة من شهادة التخرج

5) صورة من البطاقة

6) صورة من كارنيه النقابة

كما تم توفير ارقام هواتف خاصة بالشئون القانونية بالنقابة، من أجل التواصل معهم في حال الاستفسار عن أي شيء يخص إجراءات القضية ومسارها، وهي كالتالي:

4291128

01225504566

01000154889

01003410060.