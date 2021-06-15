ننشر تفاصيل اختبارات ودرجات المعلمين للحصول على الترقي

أرسل الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، خطابًا للمديريات التعليمية موضحًا فيه إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين، بعد موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على آليات الحوكمة ورقمنة عمليات الترقي، والاعتماد على نظام النقاط في تقييم مكونات ملف الترقي، واستيفاء ذلك إلكترونيًا.

وطالب«حجازي» المديريات، بالتعاون لتنفيذ الاستيفاء إلكترونيًا وفقا لرؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي، وإتاحة رابط تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيًا للعام 2020/2021 للسادة المعلمين والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالإدارات على رابط موقع بيانات كادر، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 15/6/2021 وحتى 31/8/2021.

وأكد «حجازي»، بضرورة التنبيه على المعلمين المرشحين للترقي بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم، لاستيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيًا، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن إجراءات الالتحاق بالبرنامج التدريبي اللازم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

شروط الحصول على شهادة الصلاحية

وقال «حجازي»، إنه يتم تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من 100 نقطة تكون موزعة طبقا لمحتويات ملف الترقي على النحو التالي:

1- استيفاء البرنامج التدريبي ويخصص له 50 نقطة، ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهائية الكبرى المخصصة للبرنامج.

2- استمارة ملف إنجاز المعلم، وهى تتكون من 10 بنود مهنية عامة يخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاطـ، ليكون إجمالي نقاط تقييم الاستمارة 30 نقطة.

3- استمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط.

4- استمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني ويخصص لها 10 نقاط، ويمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى الوظائف: معلم، ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود، مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول، وكذا يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى: وظائف معلم أول أومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 65 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود .

5- يتم ميكنة ورقمنة ملف الترقي إلكترونيًا عبر موقع بيانات كاملة المعلم طبقًا للأدوار والمستويات المحددة، والمعلم مسئول مسئولية كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيًا من خلال الموقع، وبعد الانتهاء والمراجعة يضغط على أيقونة حفظ وتسجيل، ويتحمل كافة الآثار المترتبة على عدم قيامة بذلك، والمعلم مسئول كذلك عن متابعة تنفيذ التقييمات إلكترونيًا من خلال متابعة الصفحة.

٦- تيسيرًا على المعلمين، يتم استيفاء ملفات الترقي المعلمين في مدارس محافظات إنتدابهم، على أن تدرج أسمائهم في الكشوف المرفقة بالقرار الوزاري بمنح شهادة الصلاحية بعد استيفاء كافة المتطلبات ضمن كشوفهم الأصلية .

٧- استمرار فتح موقع استيفاء الترشح لترقيات المعلمين الذين تخلفوا عن التسجيل للترشح من خلال مسئولي الحكومة الإلكترونية بالمدارس والإدارات التعليمية وذلك حتي ٣٠ يونيو، على أن يتاح لهم استيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي بعد غلق الموقع للترشيح مباشرة .

شروط الترقي

وأشار«حجازي» في خطابه، إلى أن مسئول الحكومة الإلكترونية في كل مدرسة مسئول مسئولية كاملة عن الآتي:

1- إتاحة دخول مدير المدرسة لتقييم أداء المعلمين المرشحين للترقي إلكترونيًا، وتسجيل وحفظ ذلك الموقع، وتكون إتاحة الدخول على الموقع بمحضر رسمي يسجل فيه تاريخ الدخول والإقرار بالانتهاء من تسجيل عمليات التقييم إلكترونيًا، ويتم طباعة استمارات تقييم أداء المعلم من قبل المدير والموجه بعد التسجيل، كما يتم اعتمادهم من المدير والموجه والاحتفاظ بمحاضر الفتح والغلق وكذلك استمارات التقييم في ملف خاص يتم الرجوع إليه وقت الحاجة.

2- شاغلي وظائف المعلمين المرشحين للترقي الذين يشغلون: وظائف الإدارة المدرسية، ووظائف التوجيه الفني، ووظائف مدير ووكيل الإدارة التعليمية ومديري ووكلاء المديريات التعليمية يتم تقييمهم من مديري المباشر بديلًا عن مدير المدرسة، ويتم تقييمهم من قبل الموجه الأول أو الموجه العام المختص بحسب الأحوال عن آخر عام قام به.

2- تسجيل آخر تقريرين إلكترونيًا عن العامين السابقين للنظر في الترشح للترقي، وهما (2017-2018 )، (2018-2019) للمعلمين المرشحين للترقي في المدرسة.

3- تسجيل استيفاء موقف قضاء مدة ممارسة العمل الفعلي 5 سنوات على الأقل في الوظيفة الحالية، وتخفض سنة الحاصل على درجة الماجيستر، وسنتين للحاصل على الدكتوراه، من خلال بيان معتمد من شئون العامليين من واقع ملفات خدمة المعلمين بالمدرسة والإدارة التعليمية، وإرفاق إقرار المدة البينية.

الفئات المستثناه من شرط المدة

شدد نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، على ضرورة مراعاة احتساب الحالات الآتية ضمن مدة الخمس سنوات لممارسة العمل الفعلي:

- الأجازة المرضية للمصابين بمرض مزمن طبقُا للكتاب الدوري رقم33 والصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ 25 -10-2015.

- الأجازات المرضية المتقطعة بأجر كامل.

- أجازة الوضع بالنسبة للمعلمات.

- البعثة التعليمية بالسودان أو الصومال أو فلسطين .

- الحبس الاحتياطي لمن أخلى سبيله.

- شاغلي وظائف المعلمين المكلفين بوظائف العمد، وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

- شاغلي وظائف المعلمين المنتدبين لهيئات، وزارات أخرى بشرط قضاء عام واحد على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الحالية في مجال وظائف التعليم قبل أو بعد ندبه ويقيم أداؤه من مدير المدرسة والموجه الفني المختص من عام الممارسة .

استيفاء ملفات الترقي للمعلمين في مدارسهم المنتدبين بها

تعقد لجنة على مستوي كل إدارة تعليمية برئاسة وكيل الإدارة، وعضوية موجه أول المادة، أو من يحل محلها من غير المرشحين للترقي، وعضو قانوني لتقييم ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيًا، ويخصص ٣ نقاط لكل بند من البنود العشرة في استمارة ملف إنجاز المعلم.

-مدير قسم الإحصاء في كل إدارة تعليمية مسئول مسئولية كاملة عن إتاحة دخول أعضاء لجنة تقييم استمارات ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيًا لتقييم المعلمين المرشحين للترقي إلكترونيًا، والتأكد من تسجيل التقييمات، ويكون ذلك من خلال محضر رسمي، ويتم طباعة تقرير التقييم واعتماده من اللجنة والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الحاجة.

- لجنة تقييم ملف إنجاز المعلم في كل إدارة تعليمية مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة المدارس في نطاق الإدارة، والتأكد من انتهاء التسجيل لكافة أعمال التقييم والبيانات المطلوبة قبل غلق الموقع، وترسل اللجنة تقريرًا يفيد بانتهاء كافة أعمال استيفاء ملفات الترقي إلكترونيًا في كافة المدارس الواقعه في نطاق الإدارة.

- مدير المديرية مشرفًا عامًا على لجان تقييم الإدارات، ومسئول مسئولية كاملة عن متابعة الإدارات والتأكد من انتهاء استيفاء ملفات المعلمين إلكترونيًا بالمدارس والإدارات الواقعة في نطاق المديرية قبل غلق الموقع، ويرسل تقريرًا يفيد بانتهاء كافة أعمال استيفاء.