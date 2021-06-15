دبلوماسي: الجامعة العربية تدعم توجه مصر والسودان لمجلس الأمن لحفظ حقوقهما المائية

قال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن الجامعة العربية تدعم التحرك المصري السوداني إلى مجلس الأمن، ولم يتم التحفظ من جانب جيبوتي والصومال بعد اعتراضهما في وقت ماضي على مبادرة شبيهة، موضحًا أن هذا يعكس إرادة أوسع من الدول العربية.

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC » المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن وزير الخارجية سامح شكري قدم في 9 يونيو طلب أمام مجلس الأمن لطرح الرؤية المصرية، وأخذ الاتحاد الإفريقي فرصة للنظر في الأمر باعتباره الاتحاد الإقليمي، مشيرًا إلى عدم إيجاد حلولا لذلك، لذا سيتم ماقشة الأمر في مجلس الأمن.

وأوضح المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن دولًا كثيرة في مجلس الأمن لديها مشكلات في الماء مثل دول الصين التي لديها مشكلة في بحر الصين الجنوبي وكذلك روسيا مع دول التابعة لبريطانيا وكذلك مشكلة كينيا مع إثيوبيا.

وذكر «عبد الفتاح»، أن إثيوبيا لديها جبهات مفتوحة كثيرة يتم مناقشتها من بينها أزمة التيجراي وأزمة الانتخابات الداخلية والأزمة الحدودية بين إثيوبيا والسودان، مشيرًا إلى أن مصر أقامت زيارات مع رئيس الكونغو الذي تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول أزمة السد الإثيوبي، فضلا عن لقاء وزير الخارجية مع ممثلين عن دول الإفريقية للحديث عن الأزمة، مؤكدًا أن مصر تجري تحركات إفريقية وعربية للحشد الدبلوماسي حول أزمة السد.