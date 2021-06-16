عاجل.. هزة أرضية تضرب جنوب إسرائيل

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن رصد هزة أرضية بقوة تتراوح بين 4.2 إلى 4.5 درجة بمقياس ريختر ضربت عدد من المناطق الجنوبية في كل من إسرائيل والأردن، بحسب «روسيا اليوم».

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية بأنها رصدت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة وقعت جنوب إسرائيل وكان مصدرها في البحر الأحمر على بعد 68 كيلومترا من شمال مدينة إيلات، فيما أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بالتزامن مع ذلك بتسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على بعد 74 كيلومترا من شمال غرب مدينة العقبة الساحلية جنوب المملكة والتي تقابل إيلات.

كما ذكرت وسائل إعلام أردنية أن الهزة الأرضية شعر بها سكان محافظات الكرك والطفيلة ومعان جنوب الأردن.