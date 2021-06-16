على طريقة «جزيرة الشيطان».. خبير يحذر من سرقة مقتنيات السفن الغارقة

قدم الفنان عادل إمام والفنانة يسرا والراحلون أحمد راتب وحاتم ذو الفقار ومصطفى متولي وجمال إسماعيل فيلم «جزيرة الشيطان» والذي أخرجه المخرج الراحل نادر جلال عام 1990 ويحكي قصة الكنز الموجود في السفينة الغارقة بجزيرة الشيطان بالبحر الأحمر، حيث نجحوا في النهاية في استخراج الكنز والانتصار على العصابة.

هذه القصة الخيالية تكررت بالفعل في مياه البحر الأحمر وباستمرار، كما حكى حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة سابقًا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وقال الطيب إن السياح أثناء ممارستهم الغطس في البحر الأحمر يذهب بعضهم لمشاهدة السفن الغارقة في قاع البحر وأثناء ذلك يحاول الحصول على أي شيء من هذه السفينة كتذكار له ويصطحب معه هذا الجزء لبلده.

وأكد الطيب أن هذه المقتنيات يتم مصادرتها من السياح أثناء عودتهم لبلادهم، مطالبًا بعمل متحف بحري لعرض هذه القطع التي سُرقت واستعادتها السلطات الأمنية من السياح.

وأشار الطيب إلى أنه في الماضي كان السياح يحصلون على قطع من الشعاب المرجانية ويسافرون بها وأنه تم منع ذلك بقانون البيئة وأن الشرطة أصبحت تصادر هذه القطع من السياح لافتًا لوجود أماكن مخصصة في المطارات لمصادرة الشعاب المرجانية من السياح.

وطالب الطيب وزارة السياحة بتوعية السياح بخطورة ذلك والتنبيه والتشديد عليهم في مراكز الغوص، لافتًا إلى أن شرم الشيخ يزورها 12 مليون سائح سنويًا في الظروف العادية وأنه لو حصل كل سائح على جزء من الشعاب فلن نجد شعابا مرجانية للأجيال القادمة.

ولفت الطيب إلى أهمية الحفاظ على الشعاب المرجانية والسفن الغارقة مطالبًا المرشدين بالتنبيه على السائحين بضرورة عدم الحصول على أي شيء من تحت الماء، لافتًا إلى أن السياح الروس يحرصون على اقتناء أي شيء من تحت الماء، مطالبًا بالتنسيق بين وزارة السياحة والبيئة والإدارة المحلية للحفاظ على السفن الغارقة والشعاب المرجانية.