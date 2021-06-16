     مصرع طفل في انقلاب «تروسيكل» داخل ترعة بسوهاج     

لقي طفل مصرعه في انقلاب «تروسيكل» داخل ترعة الجبل بقرية البلابيش بمركز دارالسلام بسوهاج، واُنتشلت الجثة ونُقلت لمشرحة مستشفى دارالسلام المركزي.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغ بانقلاب تروسيكل بترعة الجبل بناحية البلابيش المستجدة دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير تروسيكل قيادة المدعو «يسري. و. م»، 30 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابه بالترعة المجاورة للطريق، ونتج عن الحادث وفاة طفل من مستقلي التروسيكل يدعى «خالد. ح. ح»، 6 سنوات، ويقيم بذات الناحية، وتمكنت قوات وحدة الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل، ونُقلت لمشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال والد المتوفى «حسين. ح. ع»، 43 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية، نفى الشبهة الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

يُذكر أن مدينة سوهاج شهدت واقعة إصابة طفل عمره 4 سنوات باشتباه كسر في الجمجمة، إثر سقوطه من سلم الطابق الأول بمنزله، ونُقل إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول الطفل «عدي. ش. ش»، ويقيم دائرة المركز مصاباً باشتباه كسر بعظام الجمجمة إثر سقوط من علو.

بالإنتقال والفحص وسؤال والدته «شيماء. ح. ا» 25 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور أعلى سلم المنزل بالطابق الأول انزلقت قدماه وسقط أرضاً ما نتج عنه إصابته، ونفت الشبهة الجنائية.