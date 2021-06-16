بعد ظهوره نحيفا.. زعيم كوريا الشمالية يحذر من أزمة غذائية في بلاده

حذر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، من نقص محتمل في الغذاء، داعيا شعبه إلى الاستعداد لفرض قيود موسعة بسبب فيروس كورونا، وذلك خلال افتتاح مؤتمر سياسي كبير لمناقشة الجهود الوطنية لإنقاذ الاقتصاد المنهار، حيث يأتي تحذير زعيم كوريا الشمالية البالغ من العمر 37 عامًا، من حدوث أزمة غذائية في بلاده بعدما ظهر نحيفاً بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الأربعاء، إن كيم دعا إلى إجراء مناقشات حول كيفية تعامل كوريا الشمالية مع الوضع الدولي الحالي، على الرغم من أنها لم تذكر أي تعليقات محددة من كيم بشأن الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية.

وتجاهلت كوريا الشمالية حتى الآن دعوات الحلفاء لاستئناف المفاوضات النووية التي تعثرت لمدة عامين بعد انهيار قمة كيم الطموحة مع الرئيس السابق دونالد ترامب والتي خرجت عن مسارها بسبب الخلافات في تبادل الإعفاء من العقوبات في مقابل بدء خطوات لنزع السلاح النووي.

وفي غضون ذلك، تدهور اقتصاد كوريا الشمالية بشكل أكبر بسبب عمليات إغلاق الحدود، التي أدت إلى توقف التجارة مع الصين، في حين دمرت الأعاصير والفيضانات المحاصيل الصيفية.

ولم يلاحظ المراقبون الذين يقيّمون الوضع في كوريا الشمالية بعد علامات حدوث مجاعة جماعية أو عدم الاستقرار الكبير، لكن بعض المحللين يقولون إن الظروف قد تتماشى مع عاصفة كاملة تقوض أسواق الغذاء والتبادل وتثير الذعر العام.

بينما قال معهد التنمية الكوري، وهو مركز أبحاث تابع للحكومة الكورية الجنوبية، الشهر الماضي إن كوريا الشمالية قد تواجه نقصًا في الغذاء بنحو مليون طن هذا العام.

وخلال اجتماع الجنة المركزية لحزب العمال الحاكم الذي افتتح يوم الثلاثاء، حث كيم المسؤولين على إيجاد طرق لتعزيز الإنتاج الزراعي ، قائلا: إن الوضع الغذائي في البلاد يزداد توترا الآن.