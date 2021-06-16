بدء تجديد محطة معالجة صرف صحي المدابغ بأسيوط بـ624 مليون جنيه

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، أعمال الإحلال والتجديد لمشروع محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ بمركز أسيوط لزيادة الطاقة التصميمية للمحطة من 70 ألف م3/يوم إلى 105 آلاف م3/يوم، بتكلفة 624 مليون جنيها ضمن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وعقب الافتتاح، استمع المحافظ ومرافقوه إلى شرح للتوسعات التي تمت بمحطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ، وكذلك أعمال رفع الطاقة التصميمية للمحطة، وإحلال كافة مكوناتها لزيادة الطاقة التصميمية من 70ألف م3/يوم إلى 105 آلاف م3/يوم، ثم تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المحطة والمعمل المركزي بها وتابع نتيجة تحليل عينات المياه النهائية بالمحطة ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد محطات الصرف الصحي وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ، وفقًا للخطة الزمنية للمشروعات الجارى تنفيذها.

كما تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط موقع تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد بمستشفى الصدر، الذي دُعم المستشفى به مؤخرًا للتيسير على المواطنين ضمن خطة دعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

وتابع المحافظ أيضًا سير العمل بمنظومة تانكات الأكسجين بالمستشفى والأرصدة المتوفرة بالخزانات، واطمئن على توافر كميات منه تكفى احتياجات المستشفى بالإضافة إلى توفير اسطوانات الاكسجين في حالة الطوارئ.

وفي سياق آخر، تم الانتهاء من وضع مجسم لتمثال على هيئة «كتاب» كرمز للثقافة أعلى القاعدة الخرسانية المتواجدة أمام موقف الأزهر في المنطقة الواقعة بين جامعتي أسيوط والأزهر بمدينة أسيوط، ليصبح همزة وصل يربط بين الجامعتين، وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل التي تتم في معظم الشوارع والميادين لإضفاء مظهر حضاري وجمالي وتحسين الرؤية البصرية وتعزيز قيم الثقافة والقراءة لدى المواطنين.

وأوضح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أنه تم اختيار مكان المجسم بين جامعتين عريقتين ومنبرين للثقافة والعلم كجامعة أسيوط وجامعة الأزهر، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المثمر والمشاركة المجتمعية بين المحافظة والجامعة، حيث تطوع الدكتور محسن سليم أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط بتنفيذ المجسم وقامت المحافظة بتحمل تكلفة الخامات المستخدمة.