خبراء يحذرون بمؤتمر "الإنجيلية" من السد الإثيوبي: هدفه سياسي

حذر عدد من الخبراء، من خطورة السد الإثيوبي، وطالبوا بتضافر كل جهود الدولة لمواجهة هذا التحدي الكبير، لافتين خلال فعاليات الجلسة الثانية من مؤتمر «المجتمع المدني وبناء الوعي.. تحديات اللحظة الراهنة»، الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، إلى أنَّ الهدف من وراء إقامة إثيوبيا السد هو هدف سياسي بحت.

والجلسة التي حملت عنوان «المواطنة ووحدة المجتمع.. قضية السد الإثيوبي نموذجًا»، أكّدت خلالها الدكتور أماني الطويل، خبير بمركز الإهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنَّه لن يكون هناك تدفقات مناسبة للمياه لمصر والسودان وهذا هو التحدي الكبير الذي لا يجب أن تواجهه الحكومة وحدها ويجب أن يستنفر الشعب المصري وكل منظمات المجتمع المدني.

فيما أكّد عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أنَّ مشروع سد إثيوبيا ليس مشروع أمان لإثيوبيا بل هدفه سياسي، مشيرًا إلى أنَّ رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق ملس زيناوي كان يريد أن يربط اسمه باسم مشروع ضحم مثل سد إثيوبيا، مثلما فعل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عندما أنشئ في عهده السد العالي.

ومن المقرر أنَّ تختتم غدًا الخميس فعاليات مؤتمر «المجتمع المدني وبناء الوعي.. تحديات اللحظة الراهنة»، الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والذي يحضره نخبة من قادة فكر المجتمع المصري، من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والتنسيقية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وقيادات الإعلام المصري، وممثلي المجتمع المدني.

ويشارك بالحديث، الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة «الوطن»، والدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور مسعد رضوان، أستاذ الإدارة العامة والمحلية واستشاري الإدارة والتنمية، والدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة.

كما يُشارك أيضًا، كل من الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات، والدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، ورامي جلال، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور علي بدر، عضو مجلس النواب، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، والكاتب والشاعر مدحت العدل، والدكتور محمد سعيد محفوظ، الكاتب ومستشار معهد الأهرام للصحافة، وعماد خليل، الكاتب وعضو مجلس النواب، وهاني لبيب، الكاتب والمفكر، والدكتور حسن السعدي، أستاذ تاريخ الحضارة بجامعة الإسكندرية، والناقدة الفنية والكاتبة الصحفية خيرية البشلاوي، والدكتورة حنان يوسف، عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية، والكاتب الصحفي والإعلامي حسام فاروق، وسميرة لوقا رئيس أول وحدة الحوار بالهيئة الإنجيلية.

وافتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فعاليات المؤتمر، مساء الثلاثاء، بالجلسة التي حملت عنوان «المجتمع المدني وبناء الوعي».

ومن المقرر، أنَّ يتحدث الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، اليوم الخميس، في فعاليات الجلسة الرابعة والأخيرة للمؤتمر والتي تحمل عنوان «الإعلام وصناعة الوعي»، ويعرض المؤتمر خلاصات وتوجهات مستقبلية في الجلسة الختامية.