طفل خرج ولم يعد.. قصة العثور على جثة سائق توك توك في ترعة بالدقهلية

جثة طافية على المياه، تنتظر مُغيث ينتشلها بعد أن مر عليها يومين داخل ترعة بقرية بهوت، التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية.

وتبين أنها جثمان طفل متغيب عن أهله منذ يومين، ظلوا يبحثون عن طفلهم الصغير الذي يعمل سائق توكتوك، حتى فقداو الأمل في العثور عليه، بعد أن طرقوا أبواب المستشفيات المجاورة، وبيوت الأهل والجيران والأصدقاء.

تغيب طفل يعمل سائق توكتوك

انضم أهالي القرية لأسرة الطفل الضحية للبحث عنه في كل مكان كان يتردد عليه، يتتبعون خطواته ويسألون زملائه من السائقين عن آخر مشوار ذهب إليه، ولم يتوصلوا لشيء حتى عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الطفل داخل ترعة القرية، وفاحت رائحته بعد أن تضخم جثمانه.

العثور على جثة الطفل داخل ترعة

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الواقعة، برئاسة الرائد محمد علي، رئيس مباحث المركز، وبعد الفحص وإجراء التحريات تبين أن الطفل يدعى «محمود حامد»، مقيم بقرية كفر الجنينية، التابعة لدائرة مركز نبروة بمحافظة الدقهلية، وعثر عليه جثة هامدة بعد أن لقى مصرعه، وظل لمدة يومين داخل الترعة حتى استخرج.

وقد تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، يفيد بوروود بلاغا من أحد أهالي قرية بهوت التابعة لمركز نبروة، إلى مأمور المركز بالعثور على جثة لطفل يترواح عمره ما بين 13 إلى 16 عامًا داخل ترعة بالقرية.

عرض الجثة على الطب الشرعي

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن الطفل كان يستقل «توكتوك» يعمل عليه، وتغيب لمدة يومين ولم يعد إلى منزله، وظلت أسرته تبحث عنه في كل مكان كان يتردد عليه ولم تجده، حتى تبين منذ الأمس العثور على «التوكتوك» على طريق درين بدائرة مركز نبروة، ولم يكن الطفل موجودا بداخله، ما أثار الشكوك حول أسباب وفاته.

تحقيقات النيابة العامة

وأخطرت قسم شرطة نبروة النيابة العامة لمعاينة مكان الجثة ومباشرة التحقيقات، التي أمرت بنقله إلى مشرحة مستشفى نبروة لعرضه على الطب الشرعي، لبيان أسباب الوفاة.