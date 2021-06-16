أبو الغيط يرحب بنجاح الجزائر في إجراء الانتخابات البرلمانية

استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمار بلحمير وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك على هامش أعمال مجلس وزراء الأعمال العرب التي عُقدت بمقر الأمانة اليوم 16 الجاري.

وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن أبو الغيط أعرب للوزير الجزائري عن ارتياحه وسعادته لنجاح بلاده في إجراء الانتخابات البرلمانية يوم السبت الماضي، والتي ظهرت نتائجها بالأمس، وبما يعكس الثقة الشعبية في المسار السياسي لاستكمال المؤسسات الدستورية في البلاد بصورة حرة وشفافة.

ونقل المصدر عن أبو الغيط قوله إن الجزائر بلدٌ عربي مهم، وأن استقراره وازدهاره يُمثل ركناً مهماً في المنظومة العربية.