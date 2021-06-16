موقع أمريكي: بايدن حصل على تدريب من خبراء للقاء بوتين

اعتمد رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، على فريق من الخبراء خارج إدارته، من بينهم المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي، فيونا هيل، والسفيرين السابقين لدى موسكو مايكل ماكفول وجون تيفت للتحضير للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكشف موقع «أكسيوس»، الأمريكي، عن أن بايدن تلقى أيضًا نصائح من روز جوتيمولر، الخبيرة في الحد من التسلح ونائبة الأمين العام لحلف الناتو برئاسة باراك أوباما، ومن إريك جرين، المدير السابق لمجلس الأمن القومي لروسيا.

وأشار الموقع إلى أن المجموعة نصحت بايدن بتبني لغة مباشرة مع بوتين، لتأكيد موقف الولايات المتحدة بشأن كل قضية تم التطرق إليها، علاوة على ذلك، كان الخبراء هم الذين اقترحوا على بايدن عدم تنظيم مؤتمر صحفي مشترك في نهاية المواجهة وعدم منح بوتين الفرصة للإبلاغ عن المحادثات الخاصة علنًا.

وبحسب موقع «أكسيوس»، وجد أعضاء المجموعة أنفسهم في الأساس متفقين على النهج الذي سيتم اتخاذه مع رئيس الكرملين، لافتا إلى وجود فيونا هيل، التي هاجمت بشدة في فبراير الماضي الطريقة التي أجرى بها الرئيس السابق دونالد ترامب اجتماعه مع بوتين في هلسنكي في يوليو 2018.

وفي تصريحات سابقة، قال بايدن: إنه سيوضح للرئيس بوتين أن هناك مجالات يمكن التعاون فيها، قائلاً: «إذا اختار عدم التعاون والتصرف كما فعل في الماضي، لا سيما فيما يتعلق بالأمن السيبراني والأنشطة الأخرى، فسنرد بالمثل».

يشار إلى أن بوتين وبايدن تصافحا قبل الاجتماع في فيلا «لا جرانج»، في جنيف بعد التقاط الصور مع الرئيس السويسري جاي بارميلين، بينما يعترف الجانبان بأن العلاقة بين البلدين هي في أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة.