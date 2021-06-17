القصة الكاملة لمقتل طالب بسبب دراجة نارية في قنا: قاوم المتهمين فمزقوه

عدد من الطعنات النافذة مزقت جسده الهزيل، فهو طالب لم يكمل عامه العشرين بعد، لقي مصرعه بعد تلقيها من سلاح أبيض سقط على إثرها جثة هامدة، وسط بركة من الدماء التي انفجرت من شرايينه معلنة نهايته.

جثة لطالب مصابة بعدد من الطعنات

تعود تفاصيل الحادث إلى عثور الأهالي بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، على جثة شاب يدعى محمد ناصر دياب، 17 عاما، وعليها آثار اعتداء بسلاح أبيض، لينقل الجثمان على الفور إلى مستشفى نجع حمادي العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التي ساعدت الأهالي في إيجاد جثمان المجني عليه.

قتل بغرض السرقة

فور العثور على الجثمان، انتقلت قوة من فريق البحث والتحري إلى مكان تواجد الضحية، وكشفت تحريات المباحث أنّ المجني عليه طالب يقيم بنجع قابول، تابع لمركز نجع حمادي، ولقي مصرعه مثأثرا بإصابات بالغة، عقب تسديد عددا من الطعنات له.

وبتكثيف التحريات تبيّن أنّ الغرض من ارتكاب واقعة القتل، هي التخطيط لسرقة الدراجة النارية الخاصة بالضحية، إلاّ أنّه عندما أبدى مقاومته للمتهمين أخرجوا سلاح أبيض كانوا قد خبأوه في ملابسهم لذلك الغرض، وطعنوه حتى تأكدوا من وفاته واستولوا على الدراجة قبل أن يلوذوا بالفرار.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات القانونية نجحت قوات الأمن في ضبط 3 متهمين في واقعة مقتل طالب بسلاح أبيض، واعترفوا تفصيليا بما ارتكبوه، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات؛ إذ أمرت نيابة نجع حمادي العامة، برئاسة المستشارين إيهاب الصاوي، ومحمد المراغي، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأن يجدد لهما في الموعد القانوني لذلك.

كما أمرت النيابة باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة، وصرّحت بدفن جثة المجني عليه بعد تشريحها.