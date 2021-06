فى اللقاء الأول.. بايدن وبوتين «يتجنبا النظر لبعضهما» فيديو

بدأ الرئيسان الأمريكي جو بايدن، والروسى، فلاديمير بوتين محادثاتهما الأولى وجهاً لوجه اليوم الأربعاء، بأحد القصور فى سويسرا، وذلك في أول قمة بينهما في وقت يتفق فيه الزعيمان على أن العلاقات بين بلديهما في أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية: «جلس الاثنان في غرفة مليئة بالكتب في بداية محرجة إلى حد ما لاجتماعهما، حيث ظهر كلاهما يحاول تجنب النظر مباشرة إلى بعضهما البعض خلال التقاط صور قصيرة أمام مجموعة من المراسلين».

