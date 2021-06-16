فى اللقاء الأول.. بايدن وبوتين «يتجنبا النظر لبعضهما» فيديو

بدأ الرئيسان الأمريكي جو بايدن، والروسى، فلاديمير بوتين محادثاتهما الأولى وجهاً لوجه اليوم الأربعاء، بأحد القصور فى سويسرا، وذلك في أول قمة بينهما في وقت يتفق فيه الزعيمان على أن العلاقات بين بلديهما في أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية: «جلس الاثنان في غرفة مليئة بالكتب في بداية محرجة إلى حد ما لاجتماعهما، حيث ظهر كلاهما يحاول تجنب النظر مباشرة إلى بعضهما البعض خلال التقاط صور قصيرة أمام مجموعة من المراسلين».

Shaking hands in front of a grand Geneva villa, U.S. President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin began their first summit since Biden took office https://t.co/VTHwItX1ZJ pic.twitter.com/z118zwBl7S — Reuters (@Reuters) June 16, 2021

ومن المتوقع أن تستمر المحادثات الأمريكية الروسية، من أربع إلى خمس ساعات، بينما أعرب بوتين عن أمله في أن يكون اللقاء مفيداً، وقال له بايدن «من الأفضل دائمًا أن نلتقي وجهًا لوجه».

وأضاف الموقع: «بدا أن بايدن يقترح أنه يمكن أن يأخذ الزعيم الروسي بهذه الكلمة، وأومأ برأسه عندما سأله أحد المراسلين عما إذا كان يمكن الوثوق ببوتين».

ودعا بايدن بوتين مرارًا إلى وقف شن هجمات إلكترونية خبيثة من قبل قراصنة روسيين على الولايات المتحدة واطلاق سراح المعارض اليكسي نافلني.

ومن جانبه، أكد بوتين على أن الحكومة الروسية لم تتورط في أي تدخل في الانتخابات أو هجمات إلكترونية على الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم بوتين، دميتري بيسكوف، لوكالة أسوشيتيد برس اليوم الأربعاء: إنه لا يتوقع حدوث انفراجات كبيرة وأن الوضع صعب للغاية في العلاقات الروسية الأمريكية.

وأضاف بيسكوف قبل عدة ساعات من بدء القمة: «ومع ذلك فإن حقيقة أن الرئيسين اتفقا على الاجتماع وبدء الحديث أخيرًا بصراحة عن المشاكل يعد إنجازًا بالفعل».

يشار إلى أن بايدن طرح الاجتماع لأول مرة في مكالمة هاتفية في أبريل، والتى أبلغ فيها بوتين بأنه سيطرد العديد من الدبلوماسيين الروس ويفرض عقوبات على عشرات الأشخاص والشركات، كجزء من محاولة محاسبة الكرملين على التدخل في الانتخابات الرئاسية العام الماضي و اختراق الوكالات الفيدرالية».

ووصل بوتين والوفد المرافق له أولاً إلى موقع القمة وهو فيلا «لا جرانج»، وهي قصر كبير على ضفاف بحيرة يقع في أكبر حديقة في جنيف، وبعد ذلك جاء بايدن وفريقه، بينما وصل بوتين إلى جنيف قادما من روسيا اليوم الأربعاء، قبل وقت قصير من الموعد المقرر للاجتماع، فيما وصل بايدن الذي كان في أوروبا لمدة أسبوع.