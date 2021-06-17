إعلان أسعار الفائدة الجديدة اليوم من «المركزي» وسط توقعات بالاستقرار

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اجتماعا اليوم الخميس، لحسم مصير سعر الفائدة؛ إذ أن ذلك الاجتماع تترقبه الأوساط الاقتصادية من محللين ومستثمرين، وحتى المواطنين من أصحاب المدخرات.

وعلى الرغم من الارتفاعات الأخيرة في معدلات التضخم «نسبة الزيادة في الأسعار بالسوق المحلية، والموجة التضخمية التي تمر بها أغلب أسواق الاقتصادات المتقدمة»، إلا أن أغلب المحللين الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيلجأ إلي سلاح «التثبيت» والإبقاء على سعر الفائدة عند معدلاته الحالية كما هي دون تغيير.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة

يرجع عدد من خبراء الاقتصاد هذا الاعتقاد إلي عدة عوامل، أهمها التوقعات باستمرار معدل التضخم في 2021، ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022.

وبحسب مذكرة بحثية لبنك الاستثمار «إتش سي»، فإن أرقام التضخم لشهر مايو جاءت أفضل قليلا من تقديرات البنك التي كانت عند 5.0% على أساس سنوي، و0.8%؜ على أساس شهري خلال الفترة المتبقية من عام 2021؛ إذ يتوقع بنك الاستثمار أن يبلغ متوسط معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و6.8% على أساس سنوي.

التضخم عامل مهم

ويري البنك، أنه نظرًا لبطئ عائدات السياحة حاليًا، تعتمد مصر على تدفقات رأس المال الأجنبي في سوق أدوات الدين الحكومية كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية، ما يفرض ضغوطًا على أسعار الفائدة على الدين الحكومي، وهو ما يتضح في انخفاض أسعار أذون الخزانة بمقدار 129 نقطة أساس فقط منذ يناير 2020، على الرغم من خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال تلك الفترة، ما أدى إلى الفصل بين سعر الفائدة وعوائد أذون الخزانة.

ومن المتوقع أن يجري «المركزي» تثبيت لسعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده اليوم الخميس، على أن يرفع سعر الفائدة بنحو 1%؜ في النصف الثاني من العام.