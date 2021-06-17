وفد الإدارة المحلية بالنواب يتفقد سوق الأسماك وبازار بورسعيد

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب، أمس، سوق السمك الجديد وبازار بورسعيد في حي العرب ببورسعيد والتي تم إنشاؤها على طراز حضاري للقضاء على الأسواق العشوائية بالمحافظة.

وأبدى الوفد إعجابه بالتطور في سوق السمك وبيع الأسماك الطازجة وطهيها وتناولها في محلات مخصصة داخل السوق، والتي يقبل عليها أبناء المحافظات الأخرى وحصولهم على خدمة مميزة في مكان واحد وكذلك بازار بورسعيد الذي جمع محلات وأسواق الخضر جملة وقطاعي.

من جانبه، وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر لمحافظ بورسعيد على ما توضيح المشروعات القومية وجهود الأجهزة التنفيذية خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن ما شهدته مدينة بورسعيد ما هي إلا إنجازات حقيقية على أرض الواقع تمس المواطن في المقام الأول و تحقق خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية والتي انطلقت من محافظة بورسعيد.

وأكد رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الزيارة تستهدف التقصى الميدانى ومناقشة عدد من الموضوعات وطلبات الإحاطة، وإلقاء الضوء على عدد من المشروعات باللغة النيابية والوقوف على الأخرى التى تتطب مزيد من الدعم وإبداء الملاحظات الضرورية فى مختلف المشروعات التى تمس المواطن، حتى نحقق أهداف الزيارة والتى تأتى لصالح المواطن فى المقام الأول.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد استقبل، أمس الأربعاء ، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، برئاسة النائب أحمد السجينى ، وذلك بديوان عام المحافظة ، فى إطار زيارة اللجنة للمحافظة لمتابعة مشروعات بورسعيد فى كافة القطاعات و التعرف على الخريطة المستقبلية للمحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ الدكتور عاطف علم الدين ، وعادل لمعى ، والدكتورة أمل عصفور ، وحسن عمار وأحمد فرغلى

وشهد اللقاء ، عرض فيلم تسجيلى عن أهم مشروعات محافظة بورسعيد خلال السنوات الأخيرة فى مختلف القطاعات ، واستعرض المحافظ من خلال عرض تقديمى مشروعات الدولة المصرية على أرض بورسعيد فى شرق وغرب وجنوب بورسعيد ، كما تناول خريطة المشروعات التنموية والخدمية، التي استهدفتها الدولة المصرية في جميع المجالات وكيفية تنفيذ هذه المشروعات خلال فترة وجيزة بسواعد أبناء المحافظة وبدعم القيادة السياسية المستمر ، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة ببورسعيد.

وتطرق المحافظ خلال اللقاء، للحديث عن مشروعات شرق بورسعيد وانطلاق شرارة التنمية بشرق بورسعيد عام 2015، وأهمها إنشاء مدينة سلام مصر ، وإقامة أكبر محطة تحلية ، والمناطق اللوجيستية والصناعية وأكبر منطقة حرة ، بالإضافة لإنشاء أكبر ميناء محورى وأكبر مزراع سمكية بالشرق الأوسط ، مشيرا الى مشروع أنفاق 3 يوليو العملاق ببورسعيد الذى يربط بين قارتى آسيا وأفريقيا.

واستطرد محافظ بورسعيد، العرض عن الحديث حول مشروعات غرب بورسعيد على رأسها مشروع حقل ظهر الذى جعل مصر عاصمة الطاقة العالمية ، وإزالة المناطق العشوائية بالغرب ومقترح أعمال التنمية المستقبلية بغرب بورسعيد.

كما تناول الغضبان، المشروعات السياحية المطورة ببورسعيد، وجهود تطوير بحيرة المنزلة.

وتناول محافظ بورسعيد خطة ورؤية التطوير الاستراتيجية المستقبلية ببورسعيد والتى نفذت خطواتها الفعلية فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وأشار المحافظ خلال اللقاء الموسع إلى جهود التنمية والتطوير ببورسعيد على كافة الأصعدة، فى قطاع التعليم والثقافة، والشباب والرياضة، وتطوير الإسكان الشعبى بمساكن اللبانة، والأمل ، ونفسية وفاطمة الزهراء وغيرها ، وتطوير الطرق والمحاور والميادين، و تنفيذ خطة القضاء على العشوائيات ، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعى والتعاونى ببورسعيد، قائلا ان بورسعيد كان لها نصيب كبير من مشروعات الدولة فى مجال الإسكان.