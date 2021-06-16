الإحصاء: زيادة عدد سكان مصر 1.9 مليون نسمة في سنة و4 أشهر

كشفت الساعة السكانية الإلكترونية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أنّ عدد سكان مصر اليوم الأربعاء بلغ نحو 101 مليون و922 ألفا و957 نسمة، بزيادة في المعدل الطبيعي للسكان بلغت مليون و922 ألفا و957 نسمة، في الفترة من 11 فبراير 2020 حتى اليوم، والتي تقدّر بسنة و4 أشهر و5 أيام، أي 490 يومًا.

القاهرة تتصدر قائمة الأعلى سكانا بين 27 محافظة

ورصدت الساعة السكانية، أعداد سكان المحافظات الـ27 كما يلي:

1- محافظة القاهرة «العاصمة»: بلغ عدد سكانها 10 ملايين و171 ألفًا و912 نسمة، لتحتل بهذا العدد المركز الأول بين المحافظات في عدد السكان.

2- محافظة الجيزة: وبلغ عدد سكانها 9 ملايين و243 ألفا و61 نسمة.

3- محافظة الشرقية: وبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين و750 ألفا و141 نسمة.

4- محافظة الدقهلية: واحتلت المركز الرابع بعدد سكان بلغ 6 ملايين و885 ألفًا و584 نسمة.

محافظة البحيرة في المركز الخامس

5- محافظة البحيرة في المركز الخامس وعدد سكانها 6 ملايين و869 ألفًا و821 نسمة،

6- محافظة المنيا المركز السادس وعدد سكانها 5 ملايين و27 ألفًا و860 نسمة.

7- محافظة القليوبية في المركز السابع، وعدد سكانها 5 ملايين و977 ألفًا و774 نسمة،

8- وحلت محافظة الإسكندرية في المركز الثامن بـ5 ملايين و438 ألفًا و382 نسمة.

9- محافظة الغربية في المركز التاسع بـ5 ملايين و306 ألفًا و78 نسمة

10- أسيوط في المركز العاشر بـ4 ملايين 842 ألفًا 789 نسمة.

ورصدت الساعة السكانية، عدد سكان شمال سيناء بـ450 ألفًا و528 نسمة، بينما بلغ عدد سكان محافظة جنوب سيناء بـ112 ألفًا و54 نسمة، وهي المحافظة الأقل في عدد السكان من بين إجمالي سكان محافظات مصر.

وكان اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عقد مؤتمرا صحفيا في 11 فبراير 2020 لإعلان وصول عدد سكان مصر لـ100 مليون نسمة.