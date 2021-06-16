«وقت مش مناسب» لأحمد جمال تتصدر قوائم استماع «ديزر»

تصدرت أغنية الفنان أحمد جمال، الجديدة «وقت مش مناسب»، قوائم الأكثر استماعًا وتداولًا عبر تطبيق «ديزر» وذلك بعد طرحها بـ24 ساعة عبر المنصات الإلكترونية وقناة «يوتيوب»، وتجاوزت الأغنية حاجز نصف مليون مشاهدة فى يومها الأول عبر يوتيوب.

الأغنية الجديدة من كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عبدالسلام.

ومن كلمات الأغنية:

اعذرينى لو اتصلت فى وقت يمكن مش مناسب

اوعى تفتكرينى يعنى ناوى اعاتب ولا احاسب

الحقيقه انى بنهى حكايه بايخه وافضها

كنت بتنازل كتير ويارتنى بعد ده كله عاجب

اعذرينى لو اتصلت فى وقت يمكن مش مناسب

اوعى تفتكرينى يعنى ناوى اعاتب ولا احاسب

الحقيقه انى بنهى حكايه بايخه وافضها

كنت بتنازل كتير ويارتنى بعد ده كله عاجب

هشترى نفسى وابيع اللى مكانش فى يوم نصيبى

اللى كان عامل حبيبى وهو اصلا مش حبيبى

مش هتفرق عندى يعنى تقوللى عنى او تعيبى

كنت قايد من صوابعى العشره شمع وكنت خايب

كنتى بالنسبالى عندى اغلى من كل الحبايب

واللى كان طول عمره حاضر م النهارده يبقى غايب

كنت هبعتلك رساله يعنى اسهل من مكالمه

بس قلت اكلمك واقولك انك واحده ظالمه

كنتى قاسيه وكان مزاجك تظلمى وتيجى عليا

بس شاطره قصاد صحابنا تعملى نفسك مسالمه

كنت هبعتلك رساله يعنى اسهل من مكالمه

بس قلت اكلمك واقولك انك واحده ظالمه

كنتى قاسيه وكان مزاجك تظلمى وتيجى عليا

بس شاطره قصاد صحابنا تعملى نفسك مسالمه

هشترى نفسى وابيع اللى مكانش فى يوم نصيبى

اللى كان عامل حبيبى وهو اصلا مش حبيبى

مش هتفرق عندى يعنى تقوللى عنى او تعيبى

كنت قايد من صوابعى العشره شمع وكنت خايب

كنتى بالنسبالى عندى اغلى من كل الحبايب

واللى كان طول عمره حاضر م النهارده يبقى غايب.