رئيس «الأعلى للإعلام» يتفق على التعاون مع وزير الاتصالات الجزائري

التقى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عمار بلحمير وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة بالجزائر على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب بالقاهرة، وجرى الاتفاق على التنسيق الإعلامي في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وفي بيان مقتضب صادر عن المجلس، قال جبر: «أشاد الوزير الجزائري برؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الحفاظ على الدولة الوطنية، وفي صدارتها الحفاظ على الجيوش العربية لحماية الدول العربية وحماية أمنها واستقرارها، وجرى الاتفاق على تبادل الزيارات والبرامج الإعلامية المشتركة بين البلدين».