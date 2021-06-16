بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حريق داخل منزل بسوهاج

أصيب 3 أشخاص بحروق مختلفة في حريق اندلع داخل أحد المنازل بمدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، تم نقل المصابين للمستشفى العام، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتبين من الفحص أن سبب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بجوار صيدلية الدكتور عبد العزيز، وعلى الفور، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة كل من «محمد أحمد مصطفى»، 30 سنة، بحروق من الدرجة الثالثة بالساقين وحروق من الدرجة الأولى بالرقبة، و«محمود علي عبد المنعم»، 31 سنة، بحروق من الدرجة الأولى بالساق اليمنى، و«العربي السيد إسماعيل»، 40 سنة، بحروق من الدرجة الثانية باليد اليمنى.

وتبين من الفحص أن سبب الحريق يرجع إلى حدوث اس كهربائي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.