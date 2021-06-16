ابن سعد عبدالوهاب يكذب ويكيبيديا

نفى «هاني»، نجل الفنان الراحل سعد عبدالوهاب، ما وُرد بموسوعة «ويكيبيديا»، بشأن تاريخ ميلاده والده، مؤكدًا أنه ليس من مواليد يوم 16 يونيو.

ونشر هاني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة أرشيفية مع والده، مُعلقًا عليها بقوله: «مع أجمل وأحن أب في الدنيا.. وحشاني ضحكتك وحضنك وقبلتك»، متابعًا: «تم دعوتي لكثير من البرامج للاحتفال بذكرى ميلاد الوالد وكان الرد ميلاد الوالد 16/7 وليس 16/6».

يذكر أنّ سعد عبدالوهاب، هو ابن أخ موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، واسمه بالكامل سعد حسن عبدالوهاب، وعمل بالإذاعة فور تخرجه كمذيع لمدة خمس سنوات.

بدأت ميول سعد عبدالوهاب، الفنية مبكرًا ما جعله يتجه إلى الغناء، واكتشفه المخرج حسين فوزي، وقدمه للسينما في فيلم «العيش والملح»، وبالرغم من قلة أعماله الغنائية إلا أنها تركت أثر في مجال الغناء العربي.

وابتعد «سعد» عن الغناء، لمدة عشرين عامًا تقريبًا، عمل خلالها مستشارًا للأغنية الوطنية في الإذاعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع السلام الوطني للإمارات وغناه بنفسه.

من أبرز أغانيه «الدنيا ريشة في هواء»، و«القلب القاسي»، و«من خطوة لخطوة»، و«على فين وخداني عنيك»، و«جنة أحلامي»، و«شبابك أنت»، و«بنات البندر»، و«وشك ولا القمر».

قدم الفنان سعد عبد الوهاب سبعة أفلام سينمائية، وهم: «العيش والملح»، و«بلدي وخفة»، و«أختي ستيتة»، و«بلد المحبوب» مع تحية كاريوكا، وفيلمه الأخير علموني الحب مع الفنانة إيمان، وعبدالسلام النابلسي، وأحمد رمزي عام 1957.