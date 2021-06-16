طرق وروابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

يترقب آلاف الطلاب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢١، والتي سيتم إعلان نتيجتها خلال الأيام المقبلة في كافة محافظات مصر، خاصة بعدما تم الإعلان عن أوائل الشهادة الإعدادية في العديد من المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية

وأُعلنت منذ قليل نسب النجاح في العديد من المحافظات من ضمنها محافظة الجيزة، واعتُمدت نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بنسبة نجاح 83.31% حيث بلغ عدد المتقدمين 163507 طالبًا وطالبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني نجح منهم 135267 طالبًا وطالبة.

طرق يمكنك من خلالها الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

وهناك عدة طرق يمكنك من خلالها الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

كما تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الإلكتروني الحصول على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية من هنا.

كما يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، كما يمكن أيضًا الحصول على النتيجة من خلال المواقع الرسمية لكل محافظة على مستوى الـ 27 محافظة.

وفي هذا الصدد، أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن المديرية كانت حريصة على صحة الطلاب لمواجهة فيروس كورونا، كما أنها راجعت دقة البيانات والمعلومات التى تم رصدها داخل المدرسة أو ديوان الإدارة والتي أرسلت إلى المديريات التعليمية بالمحافظة.

وأكدت عدد من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جرى التنبيه على جميع المصححين، بضرورة تحري الدقة في عملية رصد الدرجات، لافتة إلى أن الامتحانات عقدت في لجان مؤمنة جيدًا، وراعت تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، التي تمثلت في تطهير اللجان الامتحانية قبل وبعد أداء الامتحانات.