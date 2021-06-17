حظك اليوم الخميس 17-6-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

يميل أصحاب برج الدلو إلى الأجواء الهادئة والأشخاص الهادئين في التعامل، وتفضل كذلك الأماكن الهادئة البعيدة عن الصخب والضجيج لتقضي فيها معظم وقتها، كما وتنظر لمستقبلها نظرة تفاؤلية بعيدة تماماً عن التشاؤم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وتنصحك الأفلاك أن تهتم بتنظيم أفكارك ونفقاتك وانتبه اليوم من الخوض في مغامرات متسرعة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

لا تتسرع اليوم في أقوال أو وعود.. حافظ على اللباقة حفاظا على علاقتك بالآخرين.

مشاهير برج الدلو

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الإعلامية العالمية أوبرا وينفري، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يناير.