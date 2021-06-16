شاب يصنع مجسما لمسجد باستخدام 8 آلاف عود كبريت (صور)

أعواد كبريت وخلة أسنان وعصا الأيس كريم، هذه المواد البسيطة جعل منها الشاب «محمد حسين أبو المجد» تحفة فنية ونادرة، حيث استخدمها في صنع مجسم لمسجد شهير، يحاكي المسجد الكبير في منطقة عزبة النخل، شمال القاهرة.

ورغم أن المسجد الشهير، الذي يعرفه أهالي حي المرج جيداً، استغرق بناؤه حوالي 15 سنة، فقد تمكن «أبو المجد»، البالغ من العمر 32 سنة، فني معمل بإحدى شركات البترول، من الانتهاء من تصميم مجسم للمسجد خلال فترة امتدت لنحو 14 شهراً.

وبرع «أبو المجد» في تصميم مجسم المسجد، مستخدماً أكثر من 8 آلاف قطعة خشبية صغيرة من أعواد الكبريت وخلة الأسنان وعصا الأيس كريم، بالإضافة إلى الأعواد المستخدمة في شواء «الشيش طاووك».

تحدث الفني الشاب عن تصميمه قائلاً: «كانت لدي أوقات فراغ كثيرة، بعد انتهاء عملي، وكنت أمر أمام المسجد الكبير بعزبة النخل يومياً، وكنت ومازلت منبهراً بجمال التصميم، واختلافه عن بقية المساجد في مصر».

وأضاف «أبو المجد» بقوله: «كنت ألتقط صوراً للمسجد بشكل يومي تقريباً، وبشكل دقيق لكل أجزائه، قبل البداية في عملية التصميم وبناء المجسم، وعندما بدأت في شهر فبراير من العام الماضي تقريباً، لم أكن أتوقع أن أصل لهذا المستوى من الإتقان»، معتبراً أن الأمر برمته «توفيق كبير من عند الله».

وأكمل قائلاً: «كنت أعمل لمدة 5 ساعات يومياً، ولم أكن ازيد عن هذا الوقت، بسبب آلام الظهر، حيث يحتاج العمل لدقة كبيرة وصبر وعزيمة، لأن الأدوات المستخدمة صغيرة للغاية، وأقل خطأ يمكن أن يكلفني إعادة العمل من بدايته مرة أخرى».

وأشار «أبو المجد» إلى أن حصوله على دبلوم المدارس الفنية التجارية لم يمنعه من ممارسة هذا النوع الصعب من الفن، وأوضح أن الفن لا يحتاج لدراسة فقط، بل يحتاج للإبداع في المقام الأول والذوق والصبر، وبعض الأمور الأخرى، التي يرى أنها متوافرة لديه.

وأعرب الشاب عن تمنياته أن ينال المجسم، الذى قام بتصميمه وتنفيذه، إعجاب المتخصصين من الفنانين فى مصر، مؤكداً أن التجربة هي الأولى له في هذا المجال.

كما كشف عن أنه سيبدأ قريباً في تصميم مجسم ضخم لمسجد الفتاح العليم، في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أن تصميمه المعماري مميز للغاية، ويتوقع أن يأتي تصمميم مجسم له بشكل رائع للغاية.