صديق: سكان بطن البقرة انتقلوا إلى الأسمرات وسط الزغاريد

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن المواطنين شعروا بسعادة كبيرة أثناء النقل إلى منطقة الأسمرات من منطقة بطن البقرة، في ظل تنسيق متكامل في محافظة القاهرة وسط وجود زغاريد من المواطنين لأنهم يشعرون بتحسن في حياتهم التي كانت أكثر صعوبة في الماضي بسبب نقص الخدمات وعدم جودة المباني والحياة.

وأضاف «صديق» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلاد» ، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن جهات الدولة كلها تتضافر من أجل تطوير العشوائيات، مؤكدا أن هناك تفاؤل وأمل كبير أن تكون الأمور أفضل في ظل مجهودات جبارة، مطالبا وسائل الإعلام بتصوير الأماكن الجديدة الذي انتقل إليها المواطنين لمعرفة التأثير الإيجابي الذي حدث في حياتهم في ظل دعم رئيس الوزراء والرئيس عبد الفتاح السيسي ومختلف الوزارات.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن المراكز البحثية التابعة لوزارة التضامن أجرت دراسات وأبحاث على المناطق العشوائية لدراسة الأثر النفسي والمجتمعي على المواطنين الذين انتقلوا إلى أماكن أكثر تطورا لأن هذا يبني إنسان مصر بشكل صحيح قوي قادر على المشاركة في التنمية المستدامة التي تقدمها الدولة.

وتابع: «الأهالي انتقلوا على فرش حقيقي تعبت وزارة التضامن في فرشه عشان يوفروا حياة كريمة لقطاع من المصريين».

وتستهدف الدولة المصرية إقامة مناطق جديدة لكل من يقطني في العشوائيات غير الآمنة أو غير المخططة في ظل برامج حماية اجتماعية تطبقها الدولة.