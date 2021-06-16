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التعليم تعلن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة إلكترونيا

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الوطن
08:27 م | الأربعاء 16 يونيو 2021
طارق شوقى وزير التربية والتعليم

طارق شوقى وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة «رقم الجلوس-، اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان»، اليوم، عبر جهاز التابلت الخاص بكل طالب، من خلال تطبيق «تنويهات»، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إتاحة جميع البيانات للطلاب أيضًا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 18/6/2021، وذلك عبر الرابط: https://g12.emis.gov.eg

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية غدًا الخميس الموافق 17/6/2021، تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم السبت الموافق 19/6/2021.

وأكدت الوزارة أن الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة سيعقد وفقًا للجدول المعلن بدء من يوم الاثنين الموافق 21/6/2021، والذي يُعد محاكاة كاملة للامتحان النهائي.

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