التعليم تعلن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة إلكترونيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة «رقم الجلوس-، اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان»، اليوم، عبر جهاز التابلت الخاص بكل طالب، من خلال تطبيق «تنويهات»، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إتاحة جميع البيانات للطلاب أيضًا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 18/6/2021، وذلك عبر الرابط: https://g12.emis.gov.eg

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية غدًا الخميس الموافق 17/6/2021، تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم السبت الموافق 19/6/2021.

وأكدت الوزارة أن الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة سيعقد وفقًا للجدول المعلن بدء من يوم الاثنين الموافق 21/6/2021، والذي يُعد محاكاة كاملة للامتحان النهائي.