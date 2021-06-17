«لو بطيء أو فيه مشكلة».. كيف تجعل متصفح فايرفوكس يعمل بأفضل طريقة

قد يواجه البعض مشكلة في أثناء تصفح فايرفوكس، وللاستفادة منه على أكمل وجه وسهولة استخدامه يجب عليك تثبيت أحدث نسخة من فايرفوكس لأجهزة الحاسب.

فايرفوكس

وفي هذا الصدد، نعرض طرق استخدام فايرفوكس والاستفادة منه على أكمل وجه، بحسب ما ذكره موقع aitnews.

كيفية تحسين أداء فايرفوكس على الحاسب

وإن كنت تشعر أن متصفح فايرفوكس يعمل ببطء قليلًا، فإنك تستطيع زيادة سرعته وتحسينه من داخل المتصفح تلقائيا.

ومن أجل تفعيل هذه الخاصية توجه إلى صفحة الاعدادات، ومن ثم الاعدادات العامة، وثم الأداء، واضغط على إزالة العلامة أمام مربع يدعى استخدام إعدادات الأداة المفضلة، وعندها يظهر لك صندوق جديد يدعى استخدام تحسين الأداء عبر العتاد يمكنك بتفعيله.

استخدام كلمة المرور الرئيسية

يمتلك متصفح فايرفوكس مدير كلمات المرور مدمج فيه وهي المختصة بجمع كلمات المرور وبيانات حساباتك من مختلف المواقع وحفظها في المتصفح.

وتستطيع عبر فايرفوكس وضع كلمة مرور رئيسية، حتى تتمكن من استخدام كلمات المرور والحسابات المخزنة فيه، وبذلك تستطيع حماية حساباتك إن كنت تستخدم حاسبًا مشتركًا في العمل أو المنزل.

ويمكنك تفعيل هذه الخاصية عبر التوجه إلى صفحة إعدادات الأمان، عن طريق كتابة السطر التالي في شريط العنوان، ثم تفعيل كلمة المرور الرئيسية، واتباع الخطوات التي تظهر أمامك على الشاشة لتدخل كلمة المرور الرئيسية.

استخدام تطبيق LockWise لإدارة كلمات المرور

هذا التطبيق يعمل على إدارة كلمات المرور الخاصة بك، بعيدا عن المتصفح، كما يعمل مع خاصية Firefox Monitor التي تخبرك في حالة سرقة أو تسريب حساباتك.

التنقل بين الصفحات بضغطة زر

تستطيع التنقل بين الصفحات في فايرفوكس بضغطة زر من لوحة المفاتيح، والضغط على أزرار Ctrl+ Pagedown للانتقال إلى الصفحة التالية، أواستخدام أزرار Ctrl+Pageup للانتقال للصفحة السابقة.

ويمكنك عرض جميع الصفحات المفتوحة من خلال الضغط على أزرار Ctrl+Tab، من أجل عرض الصفحات أمامك بصورة مصغرة لتنتقل بينها.