عودة وائل الابراشي.. الصحة تعلن اقتراب ظهوره مجددا

ينتظر الكثير من الجمهور عودة وائل الإبراشي للشاشة مرة لاستكمال تقديمه لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولي بعد غياب دام لنحو 6 أشهر جراء إصابته بفيروس كورونا «كوفيد 19»، ليعود الحديث عن ظهوره مجددا، خاصةً بعد ظهور الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» وإعلانه بقرب عودته مرة أخرى حيث إن حالته لصحية تتحسن وأن الحالة مبشرة للغاية.

عودة وائل الإبراشي

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، بناء على مكالمة مع زوجة الإعلامي، إن عودة وائل الإبراشي قريبة للشاشة لتقديم برنامجه الذي يذاع على القناة الأولى تحت عنوان «التاسعة»، منوها أن الحالة الصحية لإعلامي وائل الإبراشي، في تحسن كبير وأنه قريبا سيظهر على شاشة التلفاز.

عودة وشيكة لوائل الإبراشي رمضان الماضي

وقبل حلول شهر رمضان الماضي، أعلنت صفحة القناة الأولى المصرية على «يوتيوب» و«فيس بوك» تفاصيل الخريطة الرمضانية الخاصة بها في الشهر الكريم، والتي تضمنت برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي في إعلان صريح لعودة وائل الإبراشي، موضحة أنه سيكون بالمناوبة مع عضو مجلس النواب يوسف الحسيني والذي انضم إلى البرنامج بدلا من الإعلامي في الفترة الأخيرة، وهو ما لم يتحقق نظرا لظروفه الصحية.

شائعات حول عودة وائل الإبراشي

وخلال الـ6 أِشهر ماضية تداولت العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية أنباء بخصوص عودة وائل الإبراشي، التي لم تتحقق ليأتي الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ليقول القول الفصل فيما يخص عودته ويؤكد أنها قريبة جدا.