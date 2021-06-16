شروط الحصول على قرض من صندوق التمويل العقاري بمطروح

يسعى العديد من الأهالى الأكثر احتياجا والشباب في محافظة مطروح للحصول على شقه بأرخص الأسعار، بهدف السكن والاستقرار، والابتعاد عن الإيجارات، خاصةً مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة التمويل العقاري لإسكان محدودي الدخل، ويأمل كثير من الناس الحصول على شقة من صندوق التمويل العقاري.

وبحسب إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي والدعم المالي العقاري، فإن الصندوق يوفر التمويل للوحدات السكنية، لأنه يقدم خدمات تمويلية للوحدات السكنية لأكثر من 20 عاماً لراحة المواطنين.

وتقدم «الوطن» معلومات حول كيفية الحصول على قروض الإسكان، من صناديق التمويل العقاري في محافظة مطروح، وما هي الشروط الواجب توافرها؟.. ضمن سلسلة الخدمات التي توفرها لجميع القراء في مختلف القطاعات.

صندوق التمويل العقاري.. شروط الحصول على القرض

وتنشر« الوطن» شروط صندوق التمويل العقاري، للتقديم على قرض صندوق التمويل العقاري السكني، وهي كالتالي:

- أن يكون الشخص متمتعاً بالجنسية المصرية.

- أكد صندوق التمويل العقاري على ألا يتجاوز الدخل السنوي عن 42 ألف جنيه في حالة الأعزب، و57 ألفاً في حال المتزوج، أو من لديه أسرة.

- إذا كان المتقدم حاصلاً على قروض من أي بنوك أو جهات أخرى يجب أن يقدم إقراراً بالقروض.

- عدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية أو إرثها.

- ألا يكون سبق له الحصول على دعم أو قرض تعاوني إسكاني.

- أن يكون الحد الأدني للدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقارى 1000 جنيه طبقاً لإخطارات البنوك الممولة.

- ألا يزيد سن الفرد عن 50 سنة، ولا يقل عن 21 سنة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض صندوق التمويل العقاري

وحتى يحصل المواطنون من أهالى محافظة مطروح الراغبين في الشقق عن طريق صندوق التمويل العقاري، من خلال تقديم بعض المستندات، وهي كالتالي:

- تقديم طلب الحصول على شقة مع دفع مقدم الحجز.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية للأعزب أو للزوج والزوجة.

- صورة من قسيمة الزواج، أو شهادة الوفاة للأرمل، أو قسيمة الطلاق أو حكم محكمة نهائي بالطلاق.

- صورة من شهادات الميلاد للأبناء في حالة الزواج.

- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة.

- الذهاب إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي لتسليم الملفات الخاصة بالشقة لتحميلها على النظام المخصص في الصندوق.

- يقوم الصندوق بإرسال بيانات الوحدة السكنية إلى الشركة للاستعلام الميداني ومحل إقامة المتقدم.

- صدور قرار من جهات التمويل لبدء التنفيذ بعد الانتهاء من الاستعلام، مع وضع الموافقة الائتمانية على النظام.

- يتوجه العميل إلى البنك لاستكمال البيانات وكتابة العقود الثلاثية للوحدة السكنية.

صندوق التمويل العقاري.. يمكنك الاستعلام بالرقم القومي

ويمكن للمواطنين الاستعلام من خلال الرقم القومي لصندوق التمويل العقاري، ويمكنك الدخول إلى صندوق الإسكان الاجتماعي وموقع دعم التمويل العقاري على شبكة الإنترنت، من هنا.