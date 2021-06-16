«الصحة»: تصنيع لقاح أوروبي بمصر قريبا.. ونستقبل 1.9مليون جرعة خلال أيام

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة وجهت الشكر والتقدير للقائمين على منظمة «كوفاكس» بعد إمداد مصر بـ أكثر من 2 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، فضلًا عن وضع مصر ضمن أولويات الدول التي يتم إرسال اللقاحات لها.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة «دي إم سي»، أن مصر ستستقبل 1.9 مليون جرعة من الاتحاد العالمي للأمصال «جافي» من لقاح استرازينكا خلال أيام قليلة، ضمن دفعة الربع الأول، كما ناقشت الوزيرة خطة التوريد العاجل للربع الثاني في يوليو وأغسطس المقبلين.

وأشار «مجاهد»، إلى أنه يجرى حاليا تجهيز مركز صناعي بمدينة 6 أكتوبر تابع لمصنع «فاكسيرا»، وأن هناك موافقة مبدئية بين المصنع وشركة أوروبية من أجل إنتاج لقاحات تلك الشركة في مصر، وسيعلن عن كل هذه التفاصيل بعد اتمام التعاقد، والموافقة والاتفاق الرسمي وبناء عليه يعلن اسم اللقاح.

وأردف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصر تستهدف تطعيم 40% من السكان خلال العام الجاري، بعد زيادة مراكز التطعيم في مصر لـ 414 مركزا، والعمل على إنشاء معارض في المحافظات على غرار مركز أرض المعارض بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، كي يتم عمل مراكز في جميع المحافظات، موضحًا أنه سيتم افتتاح أحد المراكز قريبا في محافظة الجيزة.

وتابع: «متوسعين في تنوع المصادر ومتواصلين مع جميع الجهات، رئيس الاتحاد العالمي للأمصال أشاد بذلك ودعا مصر لاستمرار تنوع مصادر اللقاحات لتوفير أكبر كمية من اللقاحات في المستقبل، حرصين جدا على ده».