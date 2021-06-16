تزايد معدل البحث، عن تردد قنوات الأطفال الجديدة 2021، وخصوصًا القنوات التي يتم بثها عبر القمر الصناعي نايل سات، كما يبحث الناس كثيرا عن تردد قنوات الأطفال الجديد 2021 تنة ورنة وبطوط وكراميش.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تردد قنوات الأطفال الجديد 2021 تنة ورنة وبطوط وكراميش.

تردد قناة تنة ورنة

تم إطلاق قناة Tinh Warna رسميًا في الشرق الأوسط، منذ عدة أسابيع، لتزويد المشاهدين بمحتوى ترفيهي فريد على مدار الساعة، وتعرض القناة مسلسلات وأفلام أشاد المعجبون بالمحتوى الذي تقدمه القناة لفئة الأطفال.

نايل سات القمر الاصطناعي

تردد: 11853

الاستقطاب أفقي.

الترميز: 27500

ومن أشهر العروض على قناة Tinna and Reindeer فيلم Cook Mouse وTreasure Planet وSnow White وthe Seven Dwarfs.

تردد قناة بطوط 2021

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

وتعرض هذه القناة العديد من الرسوم الكرتونية المتحركة والتي نجحت في أن تجذب الكثير من الأطفال في أعمار معينة بالإضافة إلى ذلك المحتوى يناسبك للأطفال الصغار والكبار وكان من أهم ما يتم عرضه على هذه القناة هو كرتون بطوط بالإضافة إلى كرتون سبونج بوب.

تردد قناة كراميش 2021

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

وانطلقت قناة كراميش للأطفال في عام 2009، ومقرها الرئيسي من دولة الأردن، وهي حريصة على تعليم الأطفال مفاهيم وتعاليم الدين الإسلامي من خلال الأناشيد والأغاني، حيث تمتلك القناة فريق عمل مكون من الأطفال الذي يقومون بتأدية الأغاني والأناشيد بشكل جيد يجعل المعلومات تصل بسهولة للأطفال، وتعرض القناة محتواها على مدار اليوم دون توقف ولا تقطيع.