أسامة الأزهري: ردود محمد حسين يعقوب أمام المحكمة كارثية

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن ردود الشيخ محمد حسين يعقوب خلال شهادته أمام المحكمة في قضية داعش إمبابة، تعد كارثية وفي غاية الخطورة قائلًا: «بقالنا 10 سنين الناس أرهقت ذهنيا وبدنيا وعقليا من الناس اللي كانت بتقدم خطاب يحظى بشعبية واسعة، وفجأة انهاروا، وهو انهيار مروع خاصة لمن ينظرون لرجال الدين بالتبجيل من الأساس».

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هدم جدار الثقة في الدين هو أمر كارثي، وهو أحد أبرز أسباب الإلحاد التي باتت تنتشر بين فئات كبيرة من الشباب، «الضبابية والتعتيم زلزال مروع يمر على مصر والمنطقة عن فكرة الدين».

وأوضح أنه يجب على الفرد التفرقة ما بين الأشخاص والمناهج، مضيفًا «مش هنسمع منكم كلمة تخلينا نلحق بركب الحضارة، أشفق على وجدان كل شاب وأمراة في بيتها وكل رجل كبير، ونتمنى أن نري مشهدا مشرفا للدين، وهو ما يضمن التقدم والرخاء والعافية والعلم والسعادة في الدار الآخرة».

وأكد أن ما تم تداوله، بالأمس، في شهادة الشيخ يعقوب جرى حولها عدد كبير من الأسئلة وموجه هائلة من النقاش والتقييم، وهناك الكثير ممن شككوا في كلامه وتحدثوا بأنه لم يقل ذلك من الأساس، حيث إن هناك فارق كبير بين العالم والداعية، «كان بيمتلك ويخوض ويكتسب العلم ثم يدرس تخصص الوعظ، ومن بعد حسن البنا بقى الداعية معندهوش أدنى احتياج للعلم».