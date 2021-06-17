«الأعلى للجامعات» يناقش قواعد التنسيق واختبارات القدرات لعام 2021-2022

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات الحكومية، السبت المقبل، اجتماعه الدوري بقاعة الفنون جامعة حلوان، بحضور كلا من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلي للجامعات الحكومية، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات والبحث العلمي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وعدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الجامعي في ظل أزمة كورونا، والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من المرض.

مقترح بتعديل قواعد القبول لطلاب الشهادات المعادلة و الدبلومات الأمريكية

و من المقرر أن يناقش الأعلي للجامعات، قواعد تنسيق القبول بالجامعات ٢٠٢١-٢٠٢٢، وكذلك المقترحات الخاصة بقواعد القبول بالكليات واختبارات القدرات، حيث من المقرر أن يناقش المجلس مقترح بتعديل قواعد القبول بشأن وضع عدد من المعايير لضبط إجراءات قبول طلاب الشهادات المعادلة من العربية والأجنيبة بالجامعات المصرية، بشكل يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة وعدالة التوزيع للطلاب بين الكليات، من حيث ألا يلتحق الطلاب من الشهادات المعادلة بمجاميع قليلة في القطاعات الطبية والهندسية وكليات القمة في الشعب الأديبة، وتكون بجانب النسبة مرنة.

ويأتي الهدف من المقترح هو منع ظاهرة سفر الطلاب المصريين خلال مراحل الدراسة ما قبل التعليم الجامعي إلى خارج مصر لدراسة الثانوية العامة، واستغلال قواعد القبول وتدني مجاميع القبول في تلك الكليات بالنسبة الشهادات المعادلة للالتحاق بها، وذلك في ظل الأعداد القليلة المقرر قبولها كل عام، مما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع طلاب الشهادات عند التوزيع للكليات الجامعية، بالإضافة إلي أنها ستسهم في القضاء على ظاهرة الشهادات المزورة.

ويتضمن المقترح المقرر مناقشته في اجتماع المجلس وضع مجموع اعتباري لكل كلية وشعبة بما يقارب الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة، بالإضافة إلي أن يكون هناك تعديلا بالقبول لطلاب الدبلومات الأمريكية، خاصة في مواعيد القبول بالتوازي مع مواعيد الامتحانات.