طبيب في الهند عن الفطر الأخضر: غير معدٍ.. ولا داعي للخوف والقلق

في الآونة الأخيرة، زاد الحديث عن «الفطر الأسود»، بعد أن أصاب الآلاف بالهند، في أثناء أو بعد التعافي من فيروس كورونا، وكثر الحديث عن أعراضه وخطورته التي قد تصل إلى استئصال عين من يصاب به، حتى يتمكن من العيش.

وقبل أن ينتهي الحديث عن الفطر الأسود، ظهرت أنواع اخرى من الفطريات «الأصفر والأبيض وأخيرا الأخضر»؛ إذ أفادت عدة تقارير اليوم، تسجيل أول حالة إصابة بالفطر الأخضر في دولة الهند.

ويتحدث الدكتور وليد بكيلي، طبيب عربي مسجل في المجلس الطبي بالعاصمة نيودلهي في مستشفي أبولو، أكبر مستشفيات العاصمة نيودلهي، لـ«الوطن» عن الوضع هناك، بعد ظهور أول عدوى بالفطر الأخضر بين المصابين بفيروس كورونا، عقب وقت قليل من ظهور الفطر الأسود.

وأرجع «بكيلي» السبب في الإصابة بالفطر الأسود أو حتى الأخضر إلى نقص المناعة الشديد لدى الشخص، وفي حالات مصابي كورونا يكون بسبب الإفراط في تناول المضادات الحيوية وأجهزة الأكسجين لفترة طويلة، ما ينتج عنه ضعف المناعة.

ولفت الطبيب، إلى أن الفطر الأخضر مثل باقي الفطريات الأخرى، موجودة حولنا في البيئة، ولا تصيب إلا أصحاب المناعة الضعيفة بشدة.

بكيلي: الوضع تحسن في الهند عن الفترة السابقة

وعن الوضع الحالي في الهند، أوضح وليد بكيلي، أن الأمور في الدولة الأسيوية الآن تحسنت كثيرا عن السابق، وبدأت البلاد تفتح تدريجيا، بحسب وصفه.

وأوضح الطبيب العربي المسجل في المجلس الطبي بالعاصمة الهندية، أنه لا داعي لإثارة الخوف والذعر بين الجميع، مؤكدا أن «الفطريات غير معدية ولا داعي للخوف الشديد والقلق».