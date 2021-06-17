سعر الدولار اليوم الخميس 17-6-2021 في البنوك المصرية

شهدت أسعار الدولار استقرارا، اليوم، في مختلف البنوك وشركات الصرافة، وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر فيما يخص الخدمات التي تتعلق بالاقتصاد سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة على النحو التالي:

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.6 جنيه للشراء، و15.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 15.6 جنيه للشراء، و15.7 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الخميس 17 يونيو، نحو 18.89 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.65 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 18.67 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الخميس 17 يونيو، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في المصرف المتحد، نحو 4.02 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم الخميس 17 يونيو، في بنك مصر، نحو 21.76 جنيه للشراء و21.96 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.78 جنيه للشراء، و21.97 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الجنيه الإسترليني 21.76 جنيه للشراء و21.96 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل الدرهم الإماراتي، في بداية تعاملات اليوم الخميس 17 يونيو، في بنك قناة السويس، 4.21 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.